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16 жовтня 2019, середа, 14:36 158
Верховна Рада і партії 2019-10-16T15:15:01+03:00
Українські Новини
Якщо ухвалити законопроект №1210 без змін, Україна втратить 70% експорту руди, – нардеп

Якщо ухвалити законопроект №1210 без змін, Україна втратить 70% експорту руди, – нардеп

Муса Магомедов. Фото: Микола Тимченко /
Муса Магомедов. Фото: Микола Тимченко / "День"

У парламенті тривають пристрасті довкола одіозного законопроекту №1210 щодо внесення змін до Податкового кодексу України. Низка народних депутатів вкотре акцентувала на можливих ризиках щодо його ухвалення без консультацій з бізнесом та експертами. Тож спробували донести більшості – чим загрожують положення документа реальному сектору та економіці загалом.

Про це повідомив веб-сайт "5 каналу".

"Я, як і раніше, сподіваюся, що вистачить мудрості не приймати його в тому вигляді, в якому він пропонується. Але якщо це станеться, то перше – ми втратимо 70% експорту руди, як країна. Ми втратимо валютну виручку досить істотну, ми втратимо надходження в бюджет. Розрахунково це приблизно 12% існуючих платежів", – пояснив депутат Верховної Ради України Муса Магомедов (позафракційний).

На новому пленарному тижні Верховна Рада України перейшла до розгляду законопроєктів за повною процедурою, а тому суперечний законопроект №1210 про підвищення ренти – поки не розглянули.

Нагадаємо, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, в разі ухвалення закону добувати руду в Україні стане дорожче ніж в Росії в 9 разів. Чим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.

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