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16 жовтня 2019, середа, 14:34 365
Фінанси 2019-10-16T14:40:03+03:00
Українські Новини
Відбувся старт торгів акціями Freedom Holding Corp. на американській біржі Nasdaq

Відбувся старт торгів акціями Freedom Holding Corp. на американській біржі Nasdaq

Капіталізація компанії станом на середину жовтня оцінювалась приблизно у $800 млн.

Брокерська компанія Freedom Holding Corp., що працює в Україні під брендом "Фрідом Фінанс Україна", розмістила акції на найбільшій у США біржі Nasdaq, - повідомили Investory News, - до лістинга компанію було допущено ще на початку жовтня. Старт торгів відбувся 15 жовтня о 16:00 за київським часом.

Як повідомив виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов під час прес-конференції напередодні розміщення, лістинг не був пов’язаний із залученням капіталу. "Ні компанія, ні діючі акціонери на даний момент не мають великої необхідності залучати кошти і не випускали нові додаткові акції. Зараз у вільному обігу акцій на понад $150 млн. І нам вистачає вільних коштів, які є в обігу компанії. У 1-му фінансовому кварталі ми заробили $8 млн, і, маю надію, нам вдасться демонструвати хороший результат і надалі. Наша задача - отримати хорошу оцінку і задати тренд на підвищення зацікавленості до нашої компанії з боку інвесторів", - підкреслив пан Турлов.

Також він повідомив, що "отримання лістингу і статусу публічної компанії в США - це ціль, до якої компанія шла останні 6 років. Це був дуже довгий шлях: від підготовчого періоду, під час якого ми намагались зрозуміти, яким критеріям має відповідати публічна компанія, до юридичного структурування, яким ми займались останні 3 роки".

За його словами, великим викликом для компанії стало те, що вона нарешті готова показати, що може бути такою ж прозорою, як найбільші компанії США.

"Для нас Nasdaq - це дуже приємна компанія, в якій представлені великі компанії на кшталт Apple, Facebook і Google", - підкреслив пан Турлов.

Після розміщення акції Freedom Holding Corp. стануть більш доступними для широкого кола інвесторів США, а вартість акцій буде мати високу оцінку з їхнього боку.

"Капіталізація компанії станом на 13-14 жовтня оцінювалась у близько $800 млн. Вона значно зросла за останній тиждень перед лістингом", - повідомив виконавчий директор компанії.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Investory News Тимур Турлов розказав, що проведення лістингу на Nasdaq – це "дуже великий та важливий знак якості, яким не володіє жоден з наших конкурентів на ринку цінних паперів. По-перше, це означає постійний доступ до капіталу. Якщо ми побачимо якісь цікаві угоди, в тому числі з точки зору збільшення нашого бізнесу, покупки конкурентів, у нас тепер завжди є джерело капіталу. По-друге, ми пройшли величезний комплаєнс від найжорсткіших регуляторів світу, отримували рейтинги міжнародних рейтингових агенцій. Упевнений, це дозволить нам залучити клієнтів, яким потрібен респектабельний та надійний фінансовий посередник, якому вони зможуть довіряти всі свої дії".

Freedom Holding Corp (USA) - провідний роздрібний брокер та інвестиційний банк, брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Має понад 115 тис. клієнтів по всьому світу. У команді холдингу працює понад 1 тис. спеціалістів з України, Казахстану, Росії, Киргизстану, Узбекистану, США, Німеччини та Кіпру. Власний капітал холдингу складає понад $117,6 млн, сукупні клієнтські активи - $1,3 млрд.

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