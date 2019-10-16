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16 жовтня 2019, середа, 14:13 10
Економіка 2019-10-16T14:41:16+03:00
Українські Новини
Переговорна група протесту підприємців заявляє про маніпуляції заступника голови ОП Юлії Ковалів

Переговорна група протесту підприємців заявляє про маніпуляції заступника голови ОП Юлії Ковалів

Переговорна група акцій протесту підприємців проти законів 1053-1 і 1073 заявляє про маніпуляції в комунікаціях заступника голови ОП Юлії Ковалів.

Про маніпуляції представника Офісу Президента в комунікаціях з підприємцями, які вимагають вето законопроектів 1053-1 і 1073 заявлено сьогодні під час брифінгу "Президент, тримай слово!" в прес-центрі Українських Новин.

Один з представників переговорної групи акцій протесту під ОП, Сергій Доротич заявив: "Ми зіткнулися з прямою маніпуляцією з боку заступника голови ОП Юлії Ковалів. За результатами вчорашньої зустрічі в Офісі Президента, був опублікований прес-реліз ОП, який не відповідає дійсності. У зазначеному прес-релізі було заявлено, що з протестуючими підприємцями були проведені консультації з вирішенням проблемних питань 1053-1  і 1073, однак насправді це не так".

Галина Залога з переговорної групи повідомила, що вимоги підприємців залишаються незмінними: по-перше, зустріч Президента Володимира Зеленського з переговорною групою підприємців, друге – накладання вето на закони, і тільки після цього – створення дорадчого органу при президентові з питань підприємництва, для доопрацювання ветованих законопроектів.

У свою чергу Віктор Жих (якому в рамках Прес-Марафону, Президент публічно озвучив готовність до проведення подібної зустрічі з підприємцями заявив, що у зв'язку з повною дискоммуникацией в донесенні реальної позиції підприємців, необхідна пряма зустріч з Президентом до винесення рішення про підписання або ветування законопроектів. "Тим не менш замість Президента з підприємцями зустрічаються працівники ОП, які публічно маніпулюють в комунікаціях і спотворюють суть проблем".

Ще один учасник брифінгу, Борис Эмельдеш повідомив, що у зв'язку з маніпулятивною позицією представників ОП, підприємці ставлять першу намет під Офісом Президента і готуються до безстрокової акції з відстоювання права на збереження в Україні мікропідприємництва. Черговий всеукраїнський збір підприємців під ОП заявлений на 18 жовтня.

Нагадуємо, що з двох наметів запорізьких підприємців у 2010 році починався Податковий Майдан. Сьогодні підприємці висловлюють надію, що конструктивний діалог все ще можливий, і наполягають на зустрічі з Президентом.
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