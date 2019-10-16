Переговорна група протесту підприємців заявляє про маніпуляції заступника голови ОП Юлії Ковалів

Переговорна група акцій протесту підприємців проти законів 1053-1 і 1073 заявляє про маніпуляції в комунікаціях заступника голови ОП Юлії Ковалів.

Про маніпуляції представника Офісу Президента в комунікаціях з підприємцями, які вимагають вето законопроектів 1053-1 і 1073 заявлено сьогодні під час брифінгу "Президент, тримай слово!" в прес-центрі Українських Новин.

Один з представників переговорної групи акцій протесту під ОП, Сергій Доротич заявив: "Ми зіткнулися з прямою маніпуляцією з боку заступника голови ОП Юлії Ковалів. За результатами вчорашньої зустрічі в Офісі Президента, був опублікований прес-реліз ОП, який не відповідає дійсності. У зазначеному прес-релізі було заявлено, що з протестуючими підприємцями були проведені консультації з вирішенням проблемних питань 1053-1 і 1073, однак насправді це не так".

Галина Залога з переговорної групи повідомила, що вимоги підприємців залишаються незмінними: по-перше, зустріч Президента Володимира Зеленського з переговорною групою підприємців, друге – накладання вето на закони, і тільки після цього – створення дорадчого органу при президентові з питань підприємництва, для доопрацювання ветованих законопроектів.

У свою чергу Віктор Жих (якому в рамках Прес-Марафону, Президент публічно озвучив готовність до проведення подібної зустрічі з підприємцями заявив, що у зв'язку з повною дискоммуникацией в донесенні реальної позиції підприємців, необхідна пряма зустріч з Президентом до винесення рішення про підписання або ветування законопроектів. "Тим не менш замість Президента з підприємцями зустрічаються працівники ОП, які публічно маніпулюють в комунікаціях і спотворюють суть проблем".

Ще один учасник брифінгу, Борис Эмельдеш повідомив, що у зв'язку з маніпулятивною позицією представників ОП, підприємці ставлять першу намет під Офісом Президента і готуються до безстрокової акції з відстоювання права на збереження в Україні мікропідприємництва. Черговий всеукраїнський збір підприємців під ОП заявлений на 18 жовтня.

Нагадуємо, що з двох наметів запорізьких підприємців у 2010 році починався Податковий Майдан. Сьогодні підприємці висловлюють надію, що конструктивний діалог все ще можливий, і наполягають на зустрічі з Президентом.