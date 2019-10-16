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  • Представники США в Україні стурбовані тиском на зелену енергетику
16 жовтня 2019, середа, 13:55 371
Економіка 2019-10-16T13:55:01+03:00
Українські Новини
Представники США в Україні стурбовані тиском на зелену енергетику

Представники США в Україні стурбовані тиском на зелену енергетику

Ініціативи команди президента щодо наступу на зелену енергетику є поганим сигналом для інвесторів, що підриває довіру до країни. Про це в статті "Український челлендж на $50 мільярдів" у виданні Atlantic Council пише Глава Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер.

За його словами, команда президента Зеленського зараз просуває ретроспективні рішення в зеленій енергетики, до розчарування інвесторів.

"Більше 1 мільярда доларів прямих інвестицій було вкладено в українську сонячну і вітряну енергетику. Будь-яке зворотне рішення - поганий сигнал для інвесторів, що підриває довіру до країни", - пише американський представник в Україні.

Нагадаємо, напередодні Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що перегляд умов роботи інвесторів в зелену енергетику призведе до міжнародних арбітражів проти України і ці виплати перевищать зобов'язання по зеленим тарифами.

Раніше комітет парламенту з енергетики та ЖКП під головуванням Андрія Геруса запропонував знизити зелені тарифи, незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження зелених тарифів стабільними до 2030 року.

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