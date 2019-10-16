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  • Посол Норвегії назвав негативною реакцію інвесторів на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу", – ЗМІ
16 жовтня 2019, середа, 13:19 130
Економіка 2019-10-16T15:15:02+03:00
Українські Новини
Посол Норвегії назвав негативною реакцію інвесторів на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу", – ЗМІ

Посол Норвегії назвав негативною реакцію інвесторів на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу", – ЗМІ

Уле Тер'є Хорпестад. Фото: Ілля Литвиненко/ДС
Уле Тер'є Хорпестад. Фото: Ілля Литвиненко/ДС

Посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що стабільні умови для інвестицій є фундаментальним питанням для інвесторів, вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу".

Про це повідомило інтернет-видання "Факти".

"Якщо такі рішення будуть, це дуже негативно позначиться на нашій інвестиції. Як я розумію наших інвесторів, тоді вони змушені переглянути всі плани на майбутнє, тому що вони все-таки уклали договори на певних умовах. І для них дуже важливо, щоб ці умови не змінювалися ретроспективно. Тому це таке фундаментальне питання для них", — сказав Хорпестад.

Посол підкреслив, що будь-який інвестор зацікавлений у довгострокових і стабільних умовах для своїх інвестицій, тому стабільність законодавства є ключовою передумовою для припливу інвестицій в країну.

"Для України, яка зараз розвиває свою економіку і показує великі амбіції на економічне зростання, має істотне значення, що інвестори можуть довіряти вже укладеними договорами. Це стосується не лише цієї оновленої енергетики, але це взагалі такий загальний принцип, що всі інвестори шукають, так би мовити, стабільний ринок, де можуть розраховувати на безпеку своїх інвестицій. Це основне їх очікування", — зазначив посол Норвегії.

Раніше банкір департаменту електроенергетики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами у міжнародних судах значно більше, чим хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякуватиме іноземних інвесторів.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань енергетики та ЖКП, очолюваний Андрієм Герусом, запропонував знизити "зелені тарифи", незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" стабільними до 2030 року.

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