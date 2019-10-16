На фестивалі "Київський тиждень критики" покажуть лауреатів Канн і претендента на Оскар

3-й "Київський тиждень критики" оголосив українську і основну міжнародну програми - до неї увійшли фестивальні хіти з програм Канн і Венеції, а також український претендент на "Оскар"\r\nПро це повідомляє прес-служба фестивалю, передають Українські Новини.\r\nВідкриє фестиваль фентезі-фільм "Малятко зомбі".Нова робота французького режисера Бертрана Бонелло ( "Сен-Лоран") переносить містичні події Гаїті 60-х в сучасну Францію і посилається на різноманітну класику жанру "хоррор".Вперше стрічка була показана в рамках Каннського кінофестивалю і претендувала на отримання Queer Palm, яка присуджується за висвітлення теми ЛГБТ в кіно.\r\nУ Києві також продемонструють фільм "Маяк". \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЦе довгоочікувана друга робота автора культового хоррору "Відьма" Роберта Еггерса.Знятий на чорно-білу плівку 35 мм, фільм являє камерну історію про наглядача маяка і його молодого помічника.У головних ролях - Віллем Дефо і Роберт Паттінсон.\r\n\r\nСвітова прем'єра "Маяка" відбулася в рамках програми "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю, де стрічку зустріли тривалими оваціями і відзначили премією FIPRESCI.\r\nПокажуть на фестивалі і сенсаційний фільм-володар Гран-прі Каннського кінофестивалю - дебютну драму "Атлантика" режисера сенегальського походження Мате Діоп.Історія, яка починається як романтичний сюжет про дівчину і її розлуку з коханим, перетворюється в містичний детектив.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ програмі "Київського тижня критики" буде представлена стрічка від класика шведського кінематографа Роя Андерссона "Про нескінченність".Фільм отримав "Срібного лева" на Венеціанському кінофестивалі за кращу режисерську роботу.\r\nВ українську програму "Київського тижня критики" увійшли фестивальні хіти цього року - драми "Додому" і комедія "Мої думки тихі".Режисери фільмів, Наріман Алієв і Антоніо Лукич, вибрали для своїх робіт фільми-Проекти, які перегукуються тематично і стилістично.Як відомо, фільм "Додому" є претендентом на премію "Оскар" від України.\r\nНа фестивалі також будуть показані "Відчуження" Нурі Більге Джейлана і "Бич Божий" Олега Фіалко, і "Мої думки тихі", "Паперовий Місяць" Пітера Богдановича і "Довгі проводи" Кіри Муратової.\r\nНа фестивалі діє система абонементів, їх вартість - 350 (денний) та 600 (повний) гривень.Продаж квитків на сайті фестивалю.Продаж квитків на окремі сеанси відкритий з 10 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк і всі покази "Київського тижня критики", сеанси української програми представлять критики-куратори фестивалю - після перегляду глядачів чекає обговорення фільму.\r\nФільми демонструються мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами.\r\nВ рамках фестивалю також запланована програма дискусійних зустрічей, присвячених кіно: панельна дискусія "Як Новий Голівуд змінив американське кіно" та презентація третього тому "Антології української кінокритики".\r\n3-й фестиваль "Київський тиждень критики" пройде в кінотеатрі "Жовтень" з 24 по 30 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа відкритті фестивалю вдруге відбудеться церемонія нагородження щорічною Національною премією кінокритиків "Кіноколо".Організатор фестивалю - компанія "Артхаус Трафік" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.