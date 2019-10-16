На фестивалі "Київський тиждень критики" покажуть лауреатів Канн і претендента на Оскар

3-й "Київський тиждень критики" оголосив українську і основну міжнародну програми - до неї увійшли фестивальні хіти з програм Канн і Венеції, а також український претендент на "Оскар"

Про це повідомляє прес-служба фестивалю, передають Українські Новини.

Відкриє фестиваль фентезі-фільм "Малятко зомбі".

Нова робота французького режисера Бертрана Бонелло ( "Сен-Лоран") переносить містичні події Гаїті 60-х в сучасну Францію і посилається на різноманітну класику жанру "хоррор".

Вперше стрічка була показана в рамках Каннського кінофестивалю і претендувала на отримання Queer Palm, яка присуджується за висвітлення теми ЛГБТ в кіно.

У Києві також продемонструють фільм "Маяк".

Це довгоочікувана друга робота автора культового хоррору "Відьма" Роберта Еггерса.

Знятий на чорно-білу плівку 35 мм, фільм являє камерну історію про наглядача маяка і його молодого помічника.

У головних ролях - Віллем Дефо і Роберт Паттінсон.



Світова прем'єра "Маяка" відбулася в рамках програми "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю, де стрічку зустріли тривалими оваціями і відзначили премією FIPRESCI.

Покажуть на фестивалі і сенсаційний фільм-володар Гран-прі Каннського кінофестивалю - дебютну драму "Атлантика" режисера сенегальського походження Мате Діоп.

Історія, яка починається як романтичний сюжет про дівчину і її розлуку з коханим, перетворюється в містичний детектив.

У програмі "Київського тижня критики" буде представлена ​​стрічка від класика шведського кінематографа Роя Андерссона "Про нескінченність".

Фільм отримав "Срібного лева" на Венеціанському кінофестивалі за кращу режисерську роботу.

В українську програму "Київського тижня критики" увійшли фестивальні хіти цього року - драми "Додому" і комедія "Мої думки тихі".

Режисери фільмів, Наріман Алієв і Антоніо Лукич, вибрали для своїх робіт фільми-Проекти, які перегукуються тематично і стилістично.

Як відомо, фільм "Додому" є претендентом на премію "Оскар" від України.

На фестивалі також будуть показані "Відчуження" Нурі Більге Джейлана і "Бич Божий" Олега Фіалко, і "Мої думки тихі", "Паперовий Місяць" Пітера Богдановича і "Довгі проводи" Кіри Муратової.

На фестивалі діє система абонементів, їх вартість - 350 (денний) та 600 (повний) гривень.

Продаж квитків на сайті фестивалю.

Продаж квитків на окремі сеанси відкритий з 10 жовтня.

Як і всі покази "Київського тижня критики", сеанси української програми представлять критики-куратори фестивалю - після перегляду глядачів чекає обговорення фільму.

Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами.

В рамках фестивалю також запланована програма дискусійних зустрічей, присвячених кіно: панельна дискусія "Як Новий Голівуд змінив американське кіно" та презентація третього тому "Антології української кінокритики".

3-й фестиваль "Київський тиждень критики" пройде в кінотеатрі "Жовтень" з 24 по 30 жовтня.

На відкритті фестивалю вдруге відбудеться церемонія нагородження щорічною Національною премією кінокритиків "Кіноколо".

Організатор фестивалю - компанія "Артхаус Трафік" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.