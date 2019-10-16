В законопроекті Кабміну щодо грального бізнесу немає інформації про оподаткування сфери, - експерт

Законопроект, розроблений Урядом, не передбачає жодного урегулювання оподаткування ігорного бізнесу. Про це заявив журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу, повідомляє "Главком".\r\nВ ході прес-конференції Ніколов та колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська проаналізували законопроект щодо регулювання грального бізнесу, яка доля чекатиме на точки ігрових автоматів, маскування ігрових автоматів під букмекерство та лотереї, в яку суму оцінюється нелегальний ринок і що може посприяти легалізації.\r\n"В цьому законопроекті визначено лише ліцензійні платежі. Тобто, ігорний бізнес сплачує конкретні кошти за те, що він встановив автомат, і він працює. Буде два види ліцензійних платежів: за те, що ви взагалі казино відкрили, а другий за те, що у вас в казино буде встановлено 20 гральних автоматів, тобто, за кожен автомат окремий ліцензійний платіж. Ці кошти будуть йти у бюджет, буде створено спеціальний фонд, до якого будуть направлятися усі кошти, зібрані з ліцензійних платежів", - повідомив він.\r\nЗа словами журналіста, кошти з цього фонду підуть на функціонування та зарплати самого повноважного органу, який буде цим займатися, а також на розвиток спорту, культури. Разом з тим, на що витрачати кошти в законопроекті написано досить абстрактно, вони навіть можуть витрачатись на функціонування закладів звичайної медицини. Також ніяк не передбачені місцеві особливості податків.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n "Що саме є податковою базою? Що саме буде вважатись виграшем або програшем? Це невизначена історія взагалі. А поки це все на кшталт "Обилечивания пунктов"". "Обилечивание пунктов" - це щось таке близьке до слова хабар, але в ігровій індустрії це коли якійсь бізнесмен платить комусь певний "абонемент". Це постійні виплати, наприклад, щомісяця, правоохоронним органам чи ще комусь задля того, щоб його точка або мережа працювали без проблем", - зазначив Ніколов.