САП і НАБУ маніпулюють із експертизами у справі "Роттердам+", - ЗМІ

САП і НАБУ намагалися сфальсифікувати експертизу для підтвердження нібито необґрунтованості формули "Роттердам+", що є порушенням закону. Про це йдеться у матеріалі Обозревателя "Роттердам+. Експертиза для прокурора".

Автор матеріалу повідомляє про те, що слідчі прагнули домогтися від експертів необхідних для слідства висновків про необґрунтованість застосування формули "Роттердам+" шляхом тиску на експертів і маніпуляціями із запитаннями. Але фахівці наукових організацій продовжували стверджувати, що ніякого криміналу у використанні цієї методики немає.

"Півтора роки прокурорка у "справі "Роттердам+" Ольга Ярова намагалася отримати від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) висновки про необґрунтованість цієї формули і про завдані її застосуванням збитки. Офіційно – шляхом "коригування" питань, які ставило перед експертами слідство. Змінювалися формулювання (наприклад, "чи є економічно обґрунтованою" замість "чи підтверджується документально обґрунтування"), з'являлися нові питання, включаючи всілякі "навідні", покликані "допомогти" експертам дати потрібні для слідства відповіді. І відбувалося це мінімум 5 разів. Неофіційно – як стверджують злі язики, шляхом проведення прокуроркою Яровою "особистих бесід" з експертами, а також її вимог виключати з результатів офіційної експертизи окремі пункти", - йдеться у матеріалі .

На думку автора, справа НАБУ щодо "Роттердам+" рухалася до неминучого розвалу, оскільки існує мінімум 3 українські та 4 міжнародні експертизи, що обґрунтовують дану методику. Тоді було вирішено звернутися по допомогу до колег із СБУ, що має у своєму складі Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз. І там не підвели, видавши настільки довгоочікуване "правильне" рішення, на підставі якого НАБУ і заявило про підозру шести особам у справі "Роттердам+" у серпні нинішнього року.

"У маніпулюванні експертними оцінками САП і НАБУ догралися до порушення закону. Це стало очевидно після того, як прокурор САП Віталій Пономаренко визнав: у його відомства є результати експертиз, які підтверджують економічну обґрунтованість ухвалення формули "Роттердам+", ось тільки у суді вони представлені не будуть. Схоже, прокурор забув статтю 9 Кримінального процесуального кодексу, що вимагає "повно і об'єктивно дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, які викривають, так і ті, які виправдовують підозрюваного, обвинуваченого", – стверджує автор матеріалу.

Він також нагадав і про статтю 372 Кримінального кодексу, згідно з якою притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою, штучне створення доказів обвинувачення або інша фальсифікація, передбачає позбавлення волі терміном від 5-ти до 10-ти років.

Нагадаємо, раніше видання Delo.ua оприлюднило матеріали листування між процесуальною керівницею справи щодо "Роттердам+" Ольгою Яровою та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ), з яких випливає, що наслідок щонайменше 5 разів змінювало питання експертам, намагаючись отримати від них висновки про необґрунтованість формули і про нібито завдані її застосуванням збитки.

Ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк висловив думку, що НАБУ і САП у ході розслідування справи "Роттердам+" намагалися сфабрикувати експертизу, щоб підтвердити необхідні слідству висновки про нібито необґрунтованість формули.