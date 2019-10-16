підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 11:12 364
Силові структури 2019-10-16T15:30:05+03:00
Українські Новини
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука

НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука

Після проведення обшуків у кабінеті директора АРМА Антона Янчука, Національне антикоррупційне бюро розслідує кримінальне виробництво за фактом його можливих зловживань. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа перебуває у провадженні детектива другого відділу детективів першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуди. Кримінальне провадження розслідується за ч. 5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу щодо зловживань Янчука та інших злочинів, скоєних посадовими особами Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури і суддею Печерського районного суду. Справа стосується майна ТОВ "Охоронне підприємство "Група Скіф".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ проводить обшуки в Агентстві розшуку активів.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9 500 000 гривень.

Раніше АРМА оприлюднило перелік всього арештованого майна.

ГПУ передала в управління АРМА дві бурові установки у Чорному морі.

 

Більше новин про: НАБУ АРМА Антон Янчук

Архів
Новини
Верховна Рада схвалила скандальний законопроект Зеленського про судову реформу, - ЗМІ 15:32
Влада повинна виконувати свої передвиборчі обіцянки щодо миру, а не йти на поводу у вулиці, – Льовочкін 15:27
"Укрзалізниця" планує запустити український потяг в бориспільський аеропорт 15:20
Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР 15:20
Дані Speedtest від Ookla: швидкість мобільного інтернету в Україні зросла, Київстар є лідером 14:59 Прес-реліз
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців 09:20
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok