НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука

Після проведення обшуків у кабінеті директора АРМА Антона Янчука, Національне антикоррупційне бюро розслідує кримінальне виробництво за фактом його можливих зловживань. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справа перебуває у провадженні детектива другого відділу детективів першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуди. Кримінальне провадження розслідується за ч. 5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу щодо зловживань Янчука та інших злочинів, скоєних посадовими особами Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури і суддею Печерського районного суду. Справа стосується майна ТОВ "Охоронне підприємство "Група Скіф".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ проводить обшуки в Агентстві розшуку активів.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9 500 000 гривень.

Раніше АРМА оприлюднило перелік всього арештованого майна.

ГПУ передала в управління АРМА дві бурові установки у Чорному морі.