16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!"

16 жовтня 2019 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбувся брифінг перемовної групи представників малого та мікробізнесу що виступають за накладення вето на закони 1053 та 1073 які ведуть до знищення малого підприємництва в Україні.

Під час події перемовна група заявила про недоцільність подальшого діалогу з заступником голови Офісу Президента з економічних питань, Юлії Ковалів, у зв’язку з її неприпустимими маніпулятивними діями.

Перемовна група наполягає на зустрічі підприємців з Президентом України, щоб напряму донести позицію підприємницької спільноти, оскільки всі намагання комунікації і донесення позиції до цього часу, перетворюються на суцільну маніпуляцію з боку окремих представників влади.

Нагадуємо, що зустріч була обіцяна Президентом у прямому ефірі під час Прес-Марафону 10 жовтня.

Підприємці наполягають на накладанні Вето на каральні закони 1053 та 1073, які ведуть до знищення малого бізнесу в Україні, зростання монополізму, та роздмухують корупцію на системному рівні.

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