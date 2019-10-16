ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ

Нове керівництво Генеральної прокуратури України блокує оголошення підозри екс-першому заступнику Мінекономрозвитку Максиму Нефьодову, який сьогодні очолює Державну митну службу України, та екс-керівнику Департаменту регулювання ЗЕД Мінекономрозвитку Денису Гутенку. Про це повідомляє видання "КП в Україні", посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні журналістів.

Як йдеться в публікації, 21 жовтня 2016 року Національна поліція України за матеріалами, наданими Головним Управлінням контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України, розпочала кримінальне провадження № 12016000000000426 за ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України за фактами зловживання Нефьодовим і Гутенком службовим становищем.

Матеріали, отримані журналістами видання, свідчать, що в ході досудового розслідування слідчими було зафіксовано, що Максим Нефьодов та Денис Гутенко в незаконний спосіб скасували 81 спеціальну санкцію, передбачену ст. 37 Закону України "Про зовнішньо-економічну діяльність",по відношенню до 60 компаній, які займаються ЗЕД.

Зазначається, що дії зазначених осіб призвели до збитків Державного бюджету України на суму більше 10,4 млн грн. Факти незаконної діяльності Нефьодова і Гутенка документально підтверджені висновками комісії, яка проводила внутрішнє службове розслідування в Мінекономрозвитку, Державної аудиторської служби України, а також висновками судово-економічної експертизи "Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України".

Втім, незважаючи на безперечні докази, ГПУ досі не повідомило підозри фігурантам зазначеної справи. В публікації видання, із посиланням на отримані документи, стверджується, що блокування усіх процесуальних дій з боку Генпрокуратури почалося із політичних мотивів заособистою вказівкою екс-генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти припускають, що саме за такої ж причини нове керівництво ГПУ на чолі з Русланом Рябошапкою закриває очі на "справу Нефьодова-Гутенка".

Адже "слугам народу" зовсім не потрібний гучний скандал навколо чинного очільника Держмитниці. Питання в тому, чи знає про це президент Володимир Зеленський?