підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 10:23 368
Політика 2019-10-16T10:26:49+03:00
Українські Новини
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ

ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ

Нове керівництво Генеральної прокуратури України блокує оголошення підозри екс-першому заступнику Мінекономрозвитку Максиму Нефьодову, який сьогодні очолює Державну митну службу України, та екс-керівнику Департаменту регулювання ЗЕД Мінекономрозвитку Денису Гутенку. Про це повідомляє видання "КП в Україні", посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні журналістів.

Як йдеться в публікації, 21 жовтня 2016 року Національна поліція України за матеріалами, наданими Головним Управлінням контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України, розпочала кримінальне провадження № 12016000000000426 за ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України за фактами зловживання Нефьодовим і Гутенком службовим становищем.

Матеріали, отримані журналістами видання, свідчать, що в ході досудового розслідування слідчими було зафіксовано, що Максим Нефьодов та Денис Гутенко в незаконний спосіб скасували 81 спеціальну санкцію, передбачену ст. 37 Закону України "Про зовнішньо-економічну діяльність",по відношенню до 60 компаній, які займаються ЗЕД.

Зазначається, що дії зазначених осіб призвели до збитків Державного бюджету України на суму більше 10,4 млн грн. Факти незаконної діяльності Нефьодова і Гутенка документально підтверджені висновками комісії, яка проводила внутрішнє службове розслідування в Мінекономрозвитку, Державної аудиторської служби України, а також висновками судово-економічної експертизи "Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України".

Втім, незважаючи на безперечні докази, ГПУ досі не повідомило підозри фігурантам зазначеної справи. В публікації видання, із посиланням на отримані документи, стверджується, що блокування усіх процесуальних дій з боку Генпрокуратури почалося із політичних мотивів заособистою вказівкою екс-генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти припускають, що саме за такої ж причини нове керівництво ГПУ на чолі з Русланом Рябошапкою закриває очі на "справу Нефьодова-Гутенка".

Адже "слугам народу" зовсім не потрібний гучний скандал навколо чинного очільника Держмитниці. Питання в тому, чи знає про це президент Володимир Зеленський?

Більше новин про: Генеральна прокуратура України Національна поліція України Максим Нефьодов Денис Гутенко

Архів
Новини
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Новий глава УДО: Зеленський звільнив Оцерклевича і призначив замість нього Рудя 10:55
Кредитори "Центренерго" оскаржить у Верховному суді рішення про зупинення процедури банкрутства компанії 10:53
Після публічної догани Зеленського своїм заступникам Офіс Президента вирішив приховати причини конфлікту 10:43 Документ
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення 10:41
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
"Корум Україна" оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги "Львіввугілля" 09:04
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok