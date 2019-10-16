"Корум Україна" оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн гривень за торги "Львіввугілля"

ТОВ "Корум Україна", оштрафоване Антимонопольним комітетом України на 53 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час державних закупівель держпідприємства "Львіввугілля", має намір оскаржувати це рішення АМКУ у судовому порядку в рамках встановленого законодавством терміну.\r\n"ТОВ "Корум Україна" заперечує проти висновків АМКУ і вважає їх такими, що не ґрунтуються на повному і всебічному дослідженні всіх обставин справи. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться в офіційній позиції компанії, опублікованій на сайті компанії у вівторок ввечері.\r\n"Корум Україна" вважає, що встановлені АМКУ факти у своїй сукупності не свідчать про вчинення товариством антиконкурентних узгоджених дій.\r\n"За результатами зазначених в справі торгів, ніяких поставок товарів ТОВ "Корум Україна" не здійснювало і не отримало доходів", - йдеться в заяві компанії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНагадаємо, 15 жовтня на сторінці Голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва в Facebook була опублікована інформація про порушення ТОВ "Корум Україна" законодавства про захист економічної конкуренції. Компанію оштрафували на 53 млн гривень.