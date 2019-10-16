Одеський трамвай не витримав великого пасажира і позбувся вікна

В Одесі під час руху трамвая за маршрутом №3 стався курйозний інцидент – великий чоловік вагою свого тіла видавив скло.

Про це сторінці на Facebook написала очевидець події Оксана Алексєєва.

"Ранок починається не з кави. У проїжджаючого повз трамвая на ходу випало скло. Несподівано все засипало уламками", — написала дівчина, додавши, що вона не постраждала.

Скло трамваю. Фото: Facebook/Оксана Алексєєва

У свою чергу, в прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", скло в трамваї випадково видавив один з пасажирів.

"Водій трамвая, від'їжджаючи від 5-ї станції Люстдорфської дороги, почула якийсь тріск і дзвін. Вона зупинила вагон, вийшла в салон і з'ясувала, що одне із вікон випало назовні. В ході розгляду чоловік дуже великої статури зізнався, що сперся на скло і видавив його. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав", — повідомили в прес-службі.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі елітний спорткар вилетів на трамвайні колії і згорів. Раніше в Одесі поперек дороги зупинився трамвай і пасажирам довелося його штовхати. Також в Одесі пенсіонерка випала з трамвая.