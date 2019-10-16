В Африці українських вертольотчиків-миротворців ООН відзначили нагородами

На аеродромі міста Гома, що в Демократичній Республіці Конго, відбувся "Парад медалей" стабілізаційної міссії ООН з підтримки миру в цій африканській країні. Понад 250 військовослужбовців 10 ротації 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України нагородили медалями "За службу миру".\r\n\r\n\r\nТаким чином, місія ООН вшанувала миротворців українського національного контингенту за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру та безпеці у цій африканській країні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nНа церемонії вручення нагород було присутнє вище командування зі штабу місії ООН в ДР Конго, військовослужбовці інших контингентів та працівники Місії. Очолював делегацію гостей начальник штабу сил місії ООН у ДР Конго бригадний генерал Самад Аладе Акесоде.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ своєму виступі пан Акесоде відзначив важливість завдань, які щодня виконує особовий склад 18 окремого вертолітного загону та подякував за добру службу.\r\n- Українські миротворці у ДР Конго є взірцем за якістю виконання своїх обов’язків. Своєю працею ви постійно підтримуєте та зміцнюєте міжнародний авторитет Організації Об’єднаних Націй, - наголосив генерал.\r\n\r\nВ свою чергу командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Іван Шоломій запевнив керівництво місії ООН в ДР Конго, що український національний контингент й надалі з гідністю виконуватиме свій обов’язок заради підтримання миру.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n- Я вдячний за довіру до українського авіаційного загону та хочу запевнити, що і в подальшому ми зробимо все можливе, аби виправдати довіру міжнародної спільноти, - зазначив полковник Шоломій. - Також, я дякую усьому особовому складу 18 ОВЗ, кожному воїну, що виконав свій обов'язок перед Батьківщиною, і сьогодні з гідністю відстоює мир та порядок далеко за її межами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУсього за понад сім років та 10 ротацій 18 ОВЗ місії ООН зі стабілізації у ДР Конго українські екіпажі здійснили більше 22 тисяч польотів із загальним нальотом 24 тисячі годин. За це період, вони перевезли понад 81 тисячу пасажирів та 3852 тонни різноманітних вантажів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСпеціально для Українських Новин - помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.