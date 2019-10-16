В Африці українських вертольотчиків-миротворців ООН відзначили нагородами

На аеродромі міста Гома, що в Демократичній Республіці Конго, відбувся "Парад медалей" стабілізаційної міссії ООН з підтримки миру в цій африканській країні. Понад 250 військовослужбовців 10 ротації 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України нагородили медалями "За службу миру".

Таким чином, місія ООН вшанувала миротворців українського національного контингенту за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру та безпеці у цій африканській країні.

На церемонії вручення нагород було присутнє вище командування зі штабу місії ООН в ДР Конго, військовослужбовці інших контингентів та працівники Місії. Очолював делегацію гостей начальник штабу сил місії ООН у ДР Конго бригадний генерал Самад Аладе Акесоде.

У своєму виступі пан Акесоде відзначив важливість завдань, які щодня виконує особовий склад 18 окремого вертолітного загону та подякував за добру службу.

- Українські миротворці у ДР Конго є взірцем за якістю виконання своїх обов’язків. Своєю працею ви постійно підтримуєте та зміцнюєте міжнародний авторитет Організації Об’єднаних Націй, - наголосив генерал.

В свою чергу командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Іван Шоломій запевнив керівництво місії ООН в ДР Конго, що український національний контингент й надалі з гідністю виконуватиме свій обов’язок заради підтримання миру.

- Я вдячний за довіру до українського авіаційного загону та хочу запевнити, що і в подальшому ми зробимо все можливе, аби виправдати довіру міжнародної спільноти, - зазначив полковник Шоломій. - Також, я дякую усьому особовому складу 18 ОВЗ, кожному воїну, що виконав свій обов'язок перед Батьківщиною, і сьогодні з гідністю відстоює мир та порядок далеко за її межами.

Усього за понад сім років та 10 ротацій 18 ОВЗ місії ООН зі стабілізації у ДР Конго українські екіпажі здійснили більше 22 тисяч польотів із загальним нальотом 24 тисячі годин. За це період, вони перевезли понад 81 тисячу пасажирів та 3852 тонни різноманітних вантажів.

Спеціально для Українських Новин - помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.