підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 жовтня 2019, вівторок, 19:53 4
Шоу-бізнес 2019-10-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Джастін Бібер став героєм десятків фотожаб через падіння з моноцикла

Джастін Бібер став героєм десятків фотожаб через падіння з моноцикла

Джастін Бібер. Фото:instagram.com/justinbieber
Джастін Бібер. Фото:instagram.com/justinbieber

Відомий американський співак і поп-виконавець Джастін Бібер став головним героєм безлічі фотожаб завдяки дивній позі при падінні з моноцикла. Фотографію співака опублікували в Daily Mail, що в подальшому викликало різну реакцію у шанувальників зірки.

Передбачається, що Бібер вчився кататися на моноциклі неподалік від свого будинку в Беверлі - Хіллз в Каліфорнії(одноколісний велосипед) для зйомок нового кліпу.

 

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don't know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS

— sam (@allinitdrews) 11 жовтня 2019 р.

 

Після того, як момент падіння зняли і опублікували в ЗМІ, користувачі соціальних мереж почали створювати так звані "меми" із зображенням співака в дивній позі.

Фото: Reddit.comФото: Reddit.com

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Джастін Бібер одружився на моделі Хейлі Болдуін.

Крім того, 25-річний співак в березні заявив про свої наміри піти зі сцени.

Більше новин про: Джастін Бібер

Архів
Новини
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Зеленський вирішив ввести дворічний мораторій на перевірку ФОП 21:46
Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі 21:26
Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області 21:18
Засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування 21:00
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok