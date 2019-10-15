Джастін Бібер став героєм десятків фотожаб через падіння з моноцикла

Відомий американський співак і поп-виконавець Джастін Бібер став головним героєм безлічі фотожаб завдяки дивній позі при падінні з моноцикла. Фотографію співака опублікували в Daily Mail, що в подальшому викликало різну реакцію у шанувальників зірки.\r\nПередбачається, що Бібер вчився кататися на моноциклі неподалік від свого будинку в Беверлі - Хіллз в Каліфорнії(одноколісний велосипед) для зйомок нового кліпу.\r\n \r\nimagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don't know what i would do pic.twitter.com\/qTbutb2mwS\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— sam (@allinitdrews) 11 жовтня 2019 р.\r\n \r\nПісля того, як момент падіння зняли і опублікували в ЗМІ, користувачі соціальних мереж почали створювати так звані "меми" із зображенням співака в дивній позі.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: Reddit.com\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Джастін Бібер одружився на моделі Хейлі Болдуін.\r\nКрім того, 25-річний співак в березні заявив про свої наміри піти зі сцени.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n