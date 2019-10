Джастін Бібер став героєм десятків фотожаб через падіння з моноцикла

Відомий американський співак і поп-виконавець Джастін Бібер став головним героєм безлічі фотожаб завдяки дивній позі при падінні з моноцикла. Фотографію співака опублікували в Daily Mail, що в подальшому викликало різну реакцію у шанувальників зірки.

Передбачається, що Бібер вчився кататися на моноциклі неподалік від свого будинку в Беверлі - Хіллз в Каліфорнії(одноколісний велосипед) для зйомок нового кліпу.

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don't know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS

— sam (@allinitdrews) 11 жовтня 2019 р.

Після того, як момент падіння зняли і опублікували в ЗМІ, користувачі соціальних мереж почали створювати так звані "меми" із зображенням співака в дивній позі.

Фото: Reddit.com

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Джастін Бібер одружився на моделі Хейлі Болдуін.

Крім того, 25-річний співак в березні заявив про свої наміри піти зі сцени.