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15 жовтня 2019, вівторок, 19:52 72
Америка 2019-10-15T22:15:03+03:00
Українські Новини
Facebook втратила MasterCard, Visa та eBay в якості партнерів у проекті кріптовалюти

Facebook втратила MasterCard, Visa та eBay в якості партнерів у проекті кріптовалюти

Криптовалюта. Фото: pixabay
Криптовалюта. Фото: pixabay

Міжнародні платіжні системи MasterCard і Visa, а також Stripe, eBay і Mercado Pago відмовилися від участі в проекті по створенню кріптовалюти Libra від компанії Facebook, повідомляє Bloomberg.

Ідея соціальної мережі Facebook була піддана жорсткій критиці з боку світових регуляторів і законодавців, що змусило великі компанії поставити під сумнів "виживання" проекту Libra на ринку. Також деякі політики зазначають, що цей проект може бути використаний для незаконного відмивання грошей або схем незаконного обігу.

"Я не думаю, що Facebook може зробити це самостійно", - стверджує Майкл Пачтер, аналітик Wedbush Securities, у інтерв'ю Bloomberg TV.

Наголошується, що нещодавно сенатори США попросили Mastercard, Visa і Stripe переглянути свою участь у проекті через "ризики для фінансової системи". У MasterСard вирішили приділяти основну увагу розвитку власного бізнесу, в eBay зосередяться на власних платіжних продуктах, а в Stripe зазначили, що готові приєднатися до проекту в майбутньому.

Як повідомляли "Українські Новини", в США призупинили випуск кріптовалюти Telegram із-за порушення закону. Раніше у Лос-Анджелесі заарештували главу криптовалютной піраміди, жертвами якої стали 3 млн осіб. Нагадаємо, що аналітики передрекли, що криптовалюта Bitcoin впаде до нуля в 2019 році.

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