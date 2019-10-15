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15 жовтня 2019, вівторок, 17:58 196
Економіка 2019-10-15T19:45:03+03:00
Українські Новини
Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" матиме катастрофічні наслідки для відновлювальної енергетики, – нардеп

Ретроспективна зміна "зеленого тарифу" матиме катастрофічні наслідки для відновлювальної енергетики, – нардеп

Олексій Гончаренко. Фото: Facebook
Олексій Гончаренко. Фото: Facebook

Ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" призведе до згортання проектів в галузі відновлювальної енергетики та негативно вплине на інвестклімат в Україні.

Про це заявив депутат Верховної Ради України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Те, що зараз відбувається навколо відновлювальної енергетики і ідеї змінити правила гри по ходу гри, вони будуть мати катастрофічні наслідки. Зрозуміло, що для самої галузі відновлювальної енергетики. Тобто, інвестиції в неї будуть згорнуті, Україна отримає судові позови, будуть втрати, безумовно. І ці втрати будуть перевищувати ті ефекти, про які начебто кажуть лобісти цієї теми", - сказав Гончаренко.

Він наголосив, що зниження "зеленого тарифу" матиме негативний ефект на економіку в цілому, адже інвестори підуть з України через нестабільність законодавства.

"Це буде мати ефект загальний на всю економіку держави, бо ми ж чудово з вами розуміємо, що найкращим інформатором світу про те, чи можна сюди заходити з інвестиціями, є інвестори. Якщо інвестори в світі будуть знати, що хтось прийшов сюди хоча би ж одним доларом, і по ходу гри всі правила поміняли, і людина або втратила, або нічого не заробила, то ніхто ніколи в Україну не прийде", - зазначив народний депутат.

На думку Гончаренка, ініціатива переглянути "зелений тариф" пов’язана з приватним інтересом деяких членів нової влади, який у них переважає над державницьким, і така ситуація є неприпустимою.

"Я вважаю неприпустимим ретроспективне зменшення "зеленого тарифу". Я вважаю неприпустимою різку і односторонню зміну правил гри. Це неможливо робити. Якщо держава знаходиться в якійсь вже ситуації крайній, хоча насправді це зовсім не так щодо цього питання, то все одно це має відбуватися через діалог, через діалог з відповідними інвесторами, з асоціаціями і т.д. І дуже і дуже поступово, з перехідними періодами і т.д. А все інше – це катастрофа", - сказав Гончаренко.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше політолог Кирило Сазонов висловив думку, що голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус домагається зниження "зеленого" тарифу в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського. Та зазначив, що таке рішення загрожує Україні проблемами з Європейським Союзомс, оскільки "ми порушуємо взяті на себе зобов'язання". А також судовими позовами з боку іноземних інвесторів, які фінансують проекти з розвитку альтернативної енергетики в нашій країні, яких на даний момент близько 500.

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