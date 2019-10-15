Бойко вимагає доповіді в Раді начальника Генштабу

Співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко зажадав доповіді в парламенті начальника Генерального штабу Збройних сил України з питання розведення військ в зоні збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Він зазначив, що минулого тижня було дуже багато спекуляцій щодо початку мирного процесу. "Це стосується і формули Штайнмаєра, і питання розведення військ. Було дуже багато спекуляцій і намагань розхитати суспільство з боку безвідповідальних політиків, які свого часу були у парламенті, а потім залишилися за його межами. Вони використовують вулицю, щоб ускладнити рух країни до мирного життя. Ми сподіваємося, що, попри всі ці дії, мирний процес набиратиме обертів", – сказав Юрій Бойко.

https://www.youtube.com/watch?v=5TiTpS8iQQ8" frameborder="0" allowfullscreen>

Співголова фракції опозиціонерів запропонував запросити начальника Генерального штабу до Верховної Ради, щоб він надав вичерпну інформацію щодо розведення військ.

"Процес розведення військ, який є потрібним для початку безпекової частини мирного процесу, має бути професійно висвітлений у парламенті. Тому, задля припинення будь-яких спекуляції з цього приводу, необхідно запросити, скажімо, на завтра начальника Генерального штабу до Верховної Ради. Тому що ми чуємо про 30 міст, які будуть залишені, про "сіру зону", про "зраду". Потрібно почути позицію професійного військового, який цим займається, щоб було зрозуміло, яким чином це буде проходити, як будуть захищені військові та мирні жителі. А народні депутати мали відповідну інформацію і могли відстоювати цю позицію під час спілкування з громадянами", – підкреслив Юрій Бойко.