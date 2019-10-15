"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском

Бізнесмен Андрій Пальчевський, активно підтримував Володимира Зеленського під час виборчої кампанії, пояснив різку зміну своєї риторики по відношенню до президента і його команди. Про це він розповів під час програми "Епіцентр української політики" на телеканалі NewsOne, передає "Страна".

Відповідаючи на запитання заступника головного редактора "Страны" Світлани Крюкової, пов'язана критика команди Зе з тим, що його не покликали в цю команду, Пальчевський відповів ствердно.

"Абсолютно пов'язано. Я справжній буйний. Справжній, який запитав би у Зеленського: "А що тут роблять ці люди?" Більше того, вони знають, що я багатий. Я досить багатий, щоб не залежати від кланів. Мені ніхто не платить. Зеленський знає, що мені можна платити зарплату, а можна не платити. Я буду на своїх ногах", - зізнався бізнесмен.

У той же час він сказав, що не тримає образи на президента.

"У мене немає образи на Зеленського. Під час виборів ми домовилися, що створимо фронт другої думки. Одного разу я стояв із Зеленським, і підбіг Андрій Богдан. На третій раз, коли він вліз у розмову, у нас сталася перепалка. Я йому сказав: "Слухай, ти просто зає... втомив", - розповів Пальчевський.

За його словами, він підтримував принципи, які Зеленський проголошував до виборів.

"Українці підтримали Зеленського в пику Порошенко, тому що він таке витворяв з нашою країною! Був би там Зеленський, Краснянський, Белявський – все б пройшли. Володимир Зеленський обіцяв нам посадки і рівновіддаленість. Минуло 6 місяців при владі... Посадок немає. Вони може бути і будуть, але другорядних фахівців", - констатував Пальчевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пальчевський - один з лідерів на виборах мера Києва.