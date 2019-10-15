підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 жовтня 2019, вівторок, 16:53 5
Суспільство 2019-10-15T16:55:19+03:00
Українські Новини
"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском

"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском

Пальчевський Андрій. Фото: politeka.net
Пальчевський Андрій. Фото: politeka.net

Бізнесмен Андрій Пальчевський, активно підтримував Володимира Зеленського під час виборчої кампанії, пояснив різку зміну своєї риторики по відношенню до президента і його команди. Про це він розповів під час програми "Епіцентр української політики" на телеканалі NewsOne, передає "Страна".

Відповідаючи на запитання заступника головного редактора "Страны" Світлани Крюкової, пов'язана критика команди Зе з тим, що його не покликали в цю команду, Пальчевський відповів ствердно.

"Абсолютно пов'язано. Я справжній буйний. Справжній, який запитав би у Зеленського: "А що тут роблять ці люди?" Більше того, вони знають, що я багатий. Я досить багатий, щоб не залежати від кланів. Мені ніхто не платить. Зеленський знає, що мені можна платити зарплату, а можна не платити. Я буду на своїх ногах", - зізнався бізнесмен.

У той же час він сказав, що не тримає образи на президента.

"У мене немає образи на Зеленського. Під час виборів ми домовилися, що створимо фронт другої думки. Одного разу я стояв із Зеленським, і підбіг Андрій Богдан. На третій раз, коли він вліз у розмову, у нас сталася перепалка. Я йому сказав: "Слухай, ти просто зає... втомив", - розповів Пальчевський.

За його словами, він підтримував принципи, які Зеленський проголошував до виборів.

"Українці підтримали Зеленського в пику Порошенко, тому що він таке витворяв з нашою країною! Був би там Зеленський, Краснянський, Белявський – все б пройшли. Володимир Зеленський обіцяв нам посадки і рівновіддаленість. Минуло 6 місяців при владі... Посадок немає. Вони може бути і будуть, але другорядних фахівців", - констатував Пальчевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пальчевський - один з лідерів на виборах мера Києва.

Більше новин про: Володимир Зеленський Андрій Пальчевський

Архів
Новини
"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском 16:53
Медіа-школа "Як розповідати про доступ до виборчих та політпроцесів окремих соціальних груп і чому це важливо?" стартувала у Києві 16:47 Прес-реліз
Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова 16:35
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15 16:32
Ольга Варченко. Фото: facebook.сом/ol.varchenko
Молода, але досвідчена: Верховний Суд визнав законним призначення Варченко в ДБР 16:20
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді 13:23
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok