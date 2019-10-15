підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15
15 жовтня 2019, вівторок, 16:32 140
Спорт 2019-10-15T16:38:21+03:00
Українські Новини
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15

Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15

Регбійний клуб
Регбійний клуб "Олімп". Фото: rcolimp.com.ua

Харківський регбійний клуб (РК) "Олімп", президентом якого є український бізнесмен Олександр Ярославський, поповнив свою колекцію нагород черговим трофеєм, достроково ставши чемпіоном з регбі-15.

На минулих вихідних харків'яни провели відразу 2 домашніх поєдинки, але нав'язати гру підопічним Валерія Кочанова та Вадима Колишкіна суперники не змогли. В результаті за сумою 2-х матчів гравці "Олімпу" набрали 207 ігрових очок, пропустивши при цьому 0.

"Безумовно, проведені на цих вихідних гри ми розглядали як підготовку до майбутнього матчу збірної України, який пройде в Харкові 26 жовтня. Але суперник або не міг, або просто не захотів нав'язувати нам боротьбу. В результаті маємо такі величезні рахунки", — підкреслив головний тренер РК "Олімп" Валерій Кочанов.

Статистика матчів:

12.10.2019 "Олімп" - "Політехнік" - 89:0

Статистика матчу:

Спроби: Новіков 3, Пономаренко 8, Литвиненко 10, 19, Косарев 17, 21, 56, 72, 74, 78 Церковний 51, Куценко 54, Царевський 80

Реалізації: Косарєв 3, 8, 10, 17, 19, 21, 54, 56, 72, 74, 78, 80

13.10.2019 "Олімп" - "Сокіл" - 118:0

Статистика матчу:

Спроби: Косарєв 4, 7, 15, 70, 78, Черняченко 9, 54, Новіков 12, 66, Міланко 18, 20, 71, Мишиньов 22, Скорбач 24, 28, Любий 26, Пономаренко 31, Гарькавий 72

Реалізації: Косарєв 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 31, 54, 66, 72, 78, Міланко 20, 71.

У 2019 році харківський "Олімп" Ярославського зібрав всі нагороди українського регбі: клуб став 10-разовим чемпіоном з регбі-7, 15-кратним чемпіонами з регбі-15, а також в 7-й раз став володарем Кубка України з регбі-7.

За підтримки незмінного президента Олександра Ярославського, харківський "Олімп" став найтитулованішим українським регбійним клубом, зібрав величезну колекцію найвищих спортивних нагород і домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського клубу Ярославського — кадрова основа національної збірної України з регбі, яку очолює тренер РК "Олімп" Валерій Кочанов.

Більше новин про: Олександр Ярославський Регбі Олімп Валерій Кочанов

Архів
Новини
"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском 16:53
Медіа-школа "Як розповідати про доступ до виборчих та політпроцесів окремих соціальних груп і чому це важливо?" стартувала у Києві 16:47 Прес-реліз
Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова 16:35
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15 16:32
Ольга Варченко. Фото: facebook.сом/ol.varchenko
Молода, але досвідчена: Верховний Суд визнав законним призначення Варченко в ДБР 16:20
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді 13:23
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok