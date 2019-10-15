"Контейнерний термінал Одеса" за 9 місяців збільшив вантажообіг більш, ніж на 20%

15 жовтня дочірнє підприємство німецького концерну HHLA ДП "Контейнерний термінал Одеса" (КТО) відвідала делегація з Німеччини на чолі з професором доктором головою "Німецько-українського форуму" Райнером Ліндер. Мета візиту - ознайомитися з потенціалом Одеської області для можливості інвестування в сферу логістики. Гості відвідали контейнерний термінал, в тому числі нові причали і складські площі проекту "Карантинний мол", що реалізується спільно ДП "ХТО" і АМПУ в особі адміністрації Одеського порту.

Проект "Карантинний мол" (причальна лінія 650 м і 19 га намитих тилових площ), який будується на протязі декількох років, має на меті досягти пропускної здатності терміналу 1,2 млн. TEU на рік.

Ознайомившись з новим терміналом і будуються тиловими площами, професор доктор Райнер Лінднер сказав:

У складі нашої делегації представники компаній, що займаються логістикою, і підприємці. Ми підтримуємо прийняті новим урядом антикорупційні закони, які захищають інвестиції. Дуже важливо було приїхати сюди, щоб на власні очі подивитися, які є можливості для німецьких інвестицій.

За словами президента компанії Філіпа Свенсена, будучи дочірнім підприємством всесвітньо відомого німецького концерну HHLA, ДП "ХТО" строго дотримується високих європейських стандартів.

- Перш за все - це високі екологічні та соціальні стандарти. Перевантажувальна техніка, яку ми використовуємо в роботі, - сучасна, що не забруднює навколишнє середовище. Підприємство дбає про співробітників: вони користуються гідним соціальним пакетом. І ще один важливий аспект. Розвиваючи інфраструктуру Одеського порту, ми створюємо нові престижні робочі місця для українців. Вважаю, що наші інвестиції в інфраструктуру порту, які сприятимуть розвитку зовнішньоторговельних операцій України, стабілізації економіки країни - один з головних аргументів для підтримки іноземних інвесторів, в тому числі німецького інвестора і його дочірнього підприємства "ХТО". Реальним проявом такої підтримки має стати рішення проблемного питання завершення будівництва захисної хвилерізу, - прокоментував Ф. Свенсена.

ДОВІДКА: "Контейнерний термінал Одеса" - дочірнє підприємство німецького концерну HHLA, оперує контейнерним терміналом в Одеському порту і інвестує в його розвиток з 2001 р Проект "Карантинний мол" реалізується спільно з АМПУ в особі Одеського порту з 2010 р Нові потужності і причали 1 до, 2-к експлуатуються з жовтня 2014 г.

Термінал є лідером контейнерного ринку України і найбільшим платником податків Одеського порту: в 2018 р. до бюджетів усіх рівнів було перераховано 390 млн. грн. За підсумками 2018 року "Контейнерний термінал Одеса" увійшов до трійки лідерів міжнародного рейтингу Чорноморських контейнерних терміналів.