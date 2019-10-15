ЗМІ розповіли про скандал, що пов'язаний з кандидатом Зеленського на Харківщині

Кандидат на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кучер, який є мільйонером, за минулий рік не задекларував жодної копійки доходу та є протеже друга Артема Пшонки Вадима Слюсарева.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

У статті зазначається, що у пресі Олексій Кучер фігурував як "елітний адвокат", який вів низку резонансних справ - він часто був захисником суддів, силовиків та чиновників.

"Більшість його клієнтів звинувачували у корупції і рейдерстві. Однак, згідно з декларацією про доходи, адвокат з мільйонним статком, квартирами, дорогими годинниками, автопарком за 2018 рік не задекларував жодних доходів. Всі свої гроші (15 млн гривень) він зберігає в готівки і в біткоіни, які неможливо відстежити", – написало видання.

Про те, що Харківську область може очолити 34-річний адвокат Олексій Кучер, підтвердив й сам Президент України Володимир Зеленський.

"Кабінет Міністрів вже прийняв рішення рекомендувати його на посаду "губернатора". Про те, що молодий юрист (зараз є нардепом від пропрезидентської фракції) може отримати регіон, підтвердив й сам Володимир Зеленський. Однак, після оприлюднення декларації доходів кандидата на пост глави області спалахнув скандал", – зазначив "Обозреватель".

Як наголошує "Обзреватель", за деякими даними, Кучера пов'язують з Вадимом Слюсарєвим – колишнім прикордонником (за часів Януковича працював начальником управління внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби) та "тіньовим куратором" виборчого штабу "Слуги народу".

"Читаючи прізвище Кучер, ми повинні розуміти хто буде справжнім господарем Харківської області насправді. А це один зі спонсорів "Слуги народу" і прямий куратор всієї роботи Кучера Вадим Слюсарєв. Слюсарєв не лише був екс-помічником Пшонки-молодшого, а й пробував влаштуватися на держслужбу в РФ в 2016 році. Але мабуть не склалося, і він залишився в Україні курирувати Харківську область. А може все якраз і склалося, враховуючи його близькі відносини не тільки з Пшонкою, а й консулом РФ у Харкові Богдановим. Так що в чиїх інтересах Харківською областю може керувати його протеже Олексій Кучер – хороше запитання", – процитувало видання журналіста Євгена Плінського.