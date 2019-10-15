Букерівською премією в 2019 нагородили двох письменниць за романи про жіночу долю

Міжнародна Букерівська премія вважається однією з найпрестижніших літературних премій у світі. У 2019 році комітет порушив свої звичні правила та нагородив премією двох жінок. Про це передає російська служба BBC.

Володаркою премії в 2019 році знову стала канадська письменниця Маргарет Етвуд, однак на цей раз звання кращого письменника року вона розділила з британкою Бернардин Эваристо.

За правилами конкурсу, премія Букера є неподільною,однак у цьому році журі не змогло вибрати найкраще з двох творів.

Маргарет Эствуд відзначена за роман "Заповіти" (The Testaments), який є сиквелом одного з найвідоміших її творів "Розповідь служниці". У "Заповітах" дія відбувається через 15 років після подій в попередній книзі.

В сюжеті описуються події, які розгортаються в патріархально-тоталітарній державі Республіка Гілеад, де суворі закони суспільства позбавляють жінок будь-яких прав, залишаючи їм лише функцію народження дітей.

Бернардин Эваристо нагороджена за роман "Дівчина, жінка, все інше (Girl, Woman, Other), в якому автор розповідає історію життя 12 персонажів, більшість з яких - чорношкірі британки.

Кожному персонажеві присвячена глава, і незважаючи на кардинально різні біографії, їхні шляхи химерним чином переплітаються.

Автори розділять головну премію в 50 тисяч фунтів стерлінгів, і обидві увійдуть в історію премії: 79-річна Етвуд як найстарший лауреат в історії, а Эваристо - як перша чорношкіра письменниця, удостоїлася нагороди.

Маргарет Эствуд раніше вже була нагороджена Букерівською премією в 2000 році за свій роман "Сліпий вбивця", а до шортлистів її твори потрапляли регулярно: у 1986, 1989, 1996 і 2003 роках.

Востаннє Букерівську премію ділили два лауреата в 1992 році, після чого правила присудження змінили. З тих пір кожен рік організатори попереджають журі, що переможець може бути тільки один.

У цьому році журі радилося п'ять годин, після чого його голова Пітер Флоренс сказав: "Ми прийняли рішення порушити правила".

За його словами, чим довше його колеги обговорювали два твори, тим очевидніше ставало, що перемогти повинні обоє.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Букерівську премію отримала ірландська письменниця за роман "Молочник".

Раніше, на Букерівську премію вперше в історії був номінований комікс.

В 2017 письменник із США Джордж Сондерс став переможцем Букерівської премії зі своїм романом "Лінкольн в бардо"