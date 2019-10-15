Букерівською премією в 2019 нагородили двох письменниць за романи про жіночу долю

Міжнародна Букерівська премія вважається однією з найпрестижніших літературних премій у світі. У 2019 році комітет порушив свої звичні правила та нагородив премією двох жінок. Про це передає російська служба BBC.\r\nВолодаркою премії в 2019 році знову стала канадська письменниця Маргарет Етвуд, однак на цей раз звання кращого письменника року вона розділила з британкою Бернардин Эваристо.\r\nЗа правилами конкурсу, премія Букера є неподільною,однак у цьому році журі не змогло вибрати найкраще з двох творів.\r\nМаргарет Эствуд відзначена за роман "Заповіти" (The Testaments), який є сиквелом одного з найвідоміших її творів "Розповідь служниці". У "Заповітах" дія відбувається через 15 років після подій в попередній книзі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВ сюжеті описуються події, які розгортаються в патріархально-тоталітарній державі Республіка Гілеад, де суворі закони суспільства позбавляють жінок будь-яких прав, залишаючи їм лише функцію народження дітей.\r\nБернардин Эваристо нагороджена за роман "Дівчина, жінка, все інше (Girl, Woman, Other), в якому автор розповідає історію життя 12 персонажів, більшість з яких - чорношкірі британки.\r\nКожному персонажеві присвячена глава, і незважаючи на кардинально різні біографії, їхні шляхи химерним чином переплітаються.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАвтори розділять головну премію в 50 тисяч фунтів стерлінгів, і обидві увійдуть в історію премії: 79-річна Етвуд як найстарший лауреат в історії, а Эваристо - як перша чорношкіра письменниця, удостоїлася нагороди.\r\nМаргарет Эствуд раніше вже була нагороджена Букерівською премією в 2000 році за свій роман "Сліпий вбивця", а до шортлистів її твори потрапляли регулярно: у 1986, 1989, 1996 і 2003 роках.\r\nВостаннє Букерівську премію ділили два лауреата в 1992 році, після чого правила присудження змінили. З тих пір кожен рік організатори попереджають журі, що переможець може бути тільки один.\r\nУ цьому році журі радилося п'ять годин, після чого його голова Пітер Флоренс сказав: "Ми прийняли рішення порушити правила".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа його словами, чим довше його колеги обговорювали два твори, тим очевидніше ставало, що перемогти повинні обоє.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Букерівську премію отримала ірландська письменниця за роман "Молочник".\r\nРаніше, на Букерівську премію вперше в історії був номінований комікс.\r\nВ 2017 письменник із США Джордж Сондерс став переможцем Букерівської премії зі своїм романом "Лінкольн в бардо" \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n