Зеленський звільнив екс-міністра оборони Кузьмука з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука з військової служби.\r\nПро це йдеться в указі №751 від 15 жовтня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу", - сказано в ньому.\r\nКузьмук був міністром оборони з 1996 по 2001 рік та з 2004 по 2005 рік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКолишній депутат від "Партії регіонів" (2007-2014).\r\nЗ 2010 по 2014 рік був позаштатним радником Президента Віктора Януковича.\r\nУ 2014 році виконуючий обов'язки Президента Олександр Турчинов призначив Кузьмука своїм позаштатним радником з питань оборони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в Києві пограбували квартири екс-міністра оборони Кузьмука.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n