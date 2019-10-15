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15 жовтня 2019, вівторок, 15:51 6
Президент 2019-10-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив екс-міністра оборони Кузьмука з військової служби

Зеленський звільнив екс-міністра оборони Кузьмука з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука з військової служби.

Про це йдеться в указі №751 від 15 жовтня, передають Українські Новини.

"Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу", - сказано в ньому.

Кузьмук був міністром оборони з 1996 по 2001 рік та з 2004 по 2005 рік.

Колишній депутат від "Партії регіонів" (2007-2014).

З 2010 по 2014 рік був позаштатним радником Президента Віктора Януковича.

У 2014 році виконуючий обов'язки Президента Олександр Турчинов призначив Кузьмука своїм позаштатним радником з питань оборони.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві пограбували квартири екс-міністра оборони Кузьмука.

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