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15 жовтня 2019, вівторок, 15:27 140 Прес-реліз
Бізнес 2019-10-15T16:00:01+03:00
Українські Новини
На Миколаївщині стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО

На Миколаївщині стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО

14 жовтня в Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА) презентувано безкоштовну навчальну програму з підприємництва для ветеранів та учасників антитерористичної операції (АТО) від Київської школи економіки.

Про це повідомила прес-служба Миколаївської ОДА.

Учасники Програми отримають можливість опанувати основи бізнес-планування, маркетингу, фінансів, продажів та побудови й управління командами. Кожен матиме змогу розробити власний бізнес-план за підтримки досвідчених викладачів KSE та випускників минулих хвиль навчання.

Програма розрахована на 2,5 місяці та передбачає 10 навчальних модулів: кожен модуль - один повний навчальний день на тиждень та навчальні матеріали для самоопрацювання.

"Участь у цьому проекті для Миколаївщини є дуже важливою, адже серед миколаївських учасників АТО/ООС багато тих, хто хотів би розпочати власний бізнес, однак потребує розширення знань і підтримки у своєму починанні. Впевнений, що участь у навчальній програмі дозволить нашим захисникам швидко освоїти основи бізнес-планування, маркетингу, інших, необхідних для започаткування власної справи знань, а також допоможе втілити омріяне у життя", - прокоментував голова Миколаївсько ОДА Олександр Стадник.

Додамо, що Київською школою економіки вже було проведено 4 хвилі навчання для більш ніж 100 учасників, які разом реалізували близько 50 проектів.

5-а хвиля програми передбачає безкоштовне навчання у Миколаєві для представників з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. 

Навчання проводиться Київською школою економіки спільно з організаціями-партнерами за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, Миколаївської ОДА, громадських організацій "Асоціація учасників та інвалідів АТО" та "Рух ветеранів України".

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