Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1

Міністерство економіки не проводило оцінку впливу податкових змін, запропонованих законопроектах 1210 і 1210-1. Про це інтерв'ю виданню the Page розповів керівник відомства Тимофій Милованов, який також зізнався, що не читав законопроектів, які викликали негативну реакцію бізнесу.

"Конкретну оцінку цих законопроектів я не можу дати, тому що я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно більш обережно ставитися до них. До впровадження є час. Треба зробити добре, а не як буває", - повідомив Милованов в інтерв'ю виданню.

Милованов зізнався, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, однак поки цього зроблено не було. "Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо вважати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це вважали, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре вважали, ми зовсім в іншій країні б жили", - уклав міністр.

Милованов також висловив надію на те, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їх подачі в парламент.

Нагадаємо, представники бізнесу, об'єднання підприємців та галузеві асоціації раніше висловлювали претензії з приводу податкових ініціатив нового складу Верховної Ради. Зокрема законопроекти 1210 і 1210-1, подані до парламенту представниками фракції "Слуга народу", крім іншого, пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

Керівник профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев визнав, що законопроекти потребують доопрацювання і буде змінено приблизно на 60%. Незважаючи на це депутати рекомендували ВР прийняти законопроекти в першому читанні без змін, а всі зміни планують внести до другого читання. Це, на думку бізнесу, обмежує можливість вносити зміни.