підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів
15 жовтня 2019, вівторок, 14:45 844
Політика 2019-10-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів

Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів

Департамент молоді та спорту КМДА до 17 жовтня перевірить використання коштів ДЮСШ "Регата" при закупівлі човнів. Наказ про утворення відповідної комісії минулого тижня підписав директор Департаменту Вадим Гутцайт. Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я не просто здивований, а вражений інформацією про те, що використовуючи моє ім’я хтось намагається нажитися на дітях. Паралельно з Національною поліцією ми проводимо службову перевірку. Кожен, хто намагається збагатитись на дітях, має понести відповідальність. У разі підтвердження такої інформації будуть прийняті також відповідні кадрові рішення", - заявив Гутцайт.

Відтак, 11 жовтня було підписано відповідний наказ про створення Комісії з перевірки інформації, яка висвітлена в засобах масової інформації, щодо ситуації навколо придбання човнів та цільового їх використання ДЮСШ "Регата".

Комісія має до 17 жовтня підготувати та надати інформацію щодо проведеної перевірки по проведеним закупівлям, наявності та цільового використання човнів ДЮСШ "Регата".

Також, сьогодні, 15 жовтня, напрвлено запит до Національної поліції у м. Києві щодо готовності Вадима Гутцайта прибути до уповноваженої особи щодо надання вичерпних пояснень та всілякої допомоги у розслідуванні.

"Зі ЗМІ я дізнався про, начебто, вручення мені підозри. Ця інформація не відповідає дійсності. Більш того, я звернувся до правоохоронних органів з тим, аби мене запросили дати віповідні пояснення щодо цієї ситуації задля допомоги у розслідуванні", - підсумував Гутцайт.

Більше новин про: Вадим Гутцайт ДЮСШ Регата

Архів
Новини
"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском 16:53
Медіа-школа "Як розповідати про доступ до виборчих та політпроцесів окремих соціальних груп і чому це важливо?" стартувала у Києві 16:47 Прес-реліз
Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова 16:35
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15 16:32
Ольга Варченко. Фото: facebook.сом/ol.varchenko
Молода, але досвідчена: Верховний Суд визнав законним призначення Варченко в ДБР 16:20
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді 13:23
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok