підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 жовтня 2019, вівторок, 13:35 18
Верховна Рада і партії 2019-10-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
У влади не вистачає грошей на субсидії, тому почали перевіряти хто їх отримує, – Бойко

У влади не вистачає грошей на субсидії, тому почали перевіряти хто їх отримує, – Бойко

Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи тарифну політику влади, заявив, що так звана верифікація субсидій зумовлена браком коштів у державному бюджеті на виплату цих субсидій. Також він вважає, що голосування депутатів Верховної Ради України за зниження ціни на газ для населення стане лакмусовим папірцем роботи нинішнього парламенту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"За останні 5 років комунальні тарифи зросли більш ніж у 10 разів. Це справжній тарифний геноцид - всю країну посадили на голку субсидій. Причому зараз субсидій не вистачає і починається так звана верифікація. Це обмеження для отримання людьми субсидій і подальше скочування громадян у бідність – енергетичну, продовольчу і т.ін.", - сказав опозиційний політик.

"Ми зареєстрували законопроект №1122, він стоїть на порядку денному. Голосування за нього стане лакмусовим папірцем цього парламенту — чи справді в залі зібралися депутати, які готові відстоювати інтереси людей. Ми розрахували та економічно обґрунтували таку вартість газу, яка знизить його ціну до 3 800 гривень за тисячу кубів для всіх категорій споживачів і дозволить людям спокійно користуватися благами цивілізації, адже при минулій владі вони змушені були переходити з газу на дрова. Таким чином, ми виконуємо зобов'язання перед своїми виборцями, сподіваюся, парламент нас підтримає", - підкреслив Юрій Бойко.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя субсидії Юрій Бойко ОПЗЖ Законопроект №1122

Архів
Новини
"Посадок немає, Богдан за@бав": Пальчевський розповів, чому розчарувався в Зеленском 16:53
Медіа-школа "Як розповідати про доступ до виборчих та політпроцесів окремих соціальних груп і чому це важливо?" стартувала у Києві 16:47 Прес-реліз
Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова 16:35
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став 15-кратним чемпіоном України з регбі-15 16:32
Ольга Варченко. Фото: facebook.сом/ol.varchenko
Молода, але досвідчена: Верховний Суд визнав законним призначення Варченко в ДБР 16:20
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді 13:23
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok