У влади не вистачає грошей на субсидії, тому почали перевіряти хто їх отримує, – Бойко

Співголова Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи тарифну політику влади, заявив, що так звана верифікація субсидій зумовлена браком коштів у державному бюджеті на виплату цих субсидій. Також він вважає, що голосування депутатів Верховної Ради України за зниження ціни на газ для населення стане лакмусовим папірцем роботи нинішнього парламенту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"За останні 5 років комунальні тарифи зросли більш ніж у 10 разів. Це справжній тарифний геноцид - всю країну посадили на голку субсидій. Причому зараз субсидій не вистачає і починається так звана верифікація. Це обмеження для отримання людьми субсидій і подальше скочування громадян у бідність – енергетичну, продовольчу і т.ін.", - сказав опозиційний політик.

"Ми зареєстрували законопроект №1122, він стоїть на порядку денному. Голосування за нього стане лакмусовим папірцем цього парламенту — чи справді в залі зібралися депутати, які готові відстоювати інтереси людей. Ми розрахували та економічно обґрунтували таку вартість газу, яка знизить його ціну до 3 800 гривень за тисячу кубів для всіх категорій споживачів і дозволить людям спокійно користуватися благами цивілізації, адже при минулій владі вони змушені були переходити з газу на дрова. Таким чином, ми виконуємо зобов'язання перед своїми виборцями, сподіваюся, парламент нас підтримає", - підкреслив Юрій Бойко.