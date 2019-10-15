Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі

Українську акторку і телеведучу Руслану Писанку вранці у вівторок, 15 жовтня, намагалися пограбувати представники ромської національності на київському вокзалі.

Про це Писанка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Роми, не ганьбіть націю! Сьогодні о 6.45 на вокзалі в Києві мене намагалися пограбувати. Я ухилилася і впала прямо на проїжджу частину. Розбитий лікоть, садна, розірваний пуховик", - розповіла акторка.

За словами Писанки, роми йшли за нею групою і "ніби приклеїлись", після чого на ходу відкрили її рюкзак, що акторка відчула випадково.

"Через різкий поворот всім корпусом втратила рівновагу і проїхалася асфальтом. З відкритою сумки випало все, але грабіжники нічого не забрали, в цей час їх вже виховував мій чоловік. Зализую рани. Будьте пильні, люди і підозрілі. На вокзалі промишляють роми, ті, які, мабуть, не хочуть, щоб їх поважали", - обурилася Писанка.

Як повідомляли Українські Новини, на табір ромів у Львові напали, є загиблий і поранені. В ЄСПЛ українську владу визнали винною в погромі ромського табору.

Раніше в Києві роми напали з битою на перехожого.