Генпрокуратура взяла курс на легалізацію коштів та активів режиму Порошенка, - Портнов

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов продовжує предметно і серйозно стежити за діяльністю Генерального прокурора Руслана Рябошапки. На своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що за півтора місяці роботи глава ГПУ не направив жодного документа ні в одну офшорну державу світу з приводу оточення Порошенка.

"Це стосується і перерахування коштів військових компаній на Сейшельські острови, і розкрадань до офшорів коштів Укроборонпрому, Укрінмашу і Зоря-Машпроект, і покупки російського вугілля в Панамі, і торгових операцій кондитерських компаній Порошенка через британські офшори без сплати податків до українського бюджету, і Люксембурзьких рахунків партнера Порошенка з оформлення акцій телеканалу Прямий, і відмивання 34 млн доларів, знятих помічником Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, і угод Порошенка через компанії Британських Віргінських островів, і Панамського розслідування про відмивання злочинних доходів трьома близькими до оточення Порошенка компаніями, і іспанської нерухомості фігуранта, оформленої на Гібралтарські компанії і десятків інших", - пише Портнов.

Він упевнений, що подібна бездіяльність свідчить про підтримку головного фігуранта - колишнього президента Петра Порошенка. Портнов пообіцяв, що сам буде продовжувати боротися за те, щоб він в результаті відповів за свої злочини.