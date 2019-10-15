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15 жовтня 2019, вівторок, 13:09 6
Політика 2019-10-15T13:15:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура взяла курс на легалізацію коштів та активів режиму Порошенка, - Портнов

Генпрокуратура взяла курс на легалізацію коштів та активів режиму Порошенка, - Портнов

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов продовжує предметно і серйозно стежити за діяльністю Генерального прокурора Руслана Рябошапки. На своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що за півтора місяці роботи глава ГПУ не направив жодного документа ні в одну офшорну державу світу з приводу оточення Порошенка.

"Це стосується і перерахування коштів військових компаній на Сейшельські острови, і розкрадань до офшорів коштів Укроборонпрому, Укрінмашу і Зоря-Машпроект, і покупки російського вугілля в Панамі, і торгових операцій кондитерських компаній Порошенка через британські офшори без сплати податків до українського бюджету, і Люксембурзьких рахунків партнера Порошенка з оформлення акцій телеканалу Прямий, і відмивання 34 млн доларів, знятих помічником Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, і угод Порошенка через компанії Британських Віргінських островів, і Панамського розслідування про відмивання злочинних доходів трьома близькими до оточення Порошенка компаніями, і іспанської нерухомості фігуранта, оформленої на Гібралтарські компанії і десятків інших", - пише Портнов.

Він упевнений, що подібна бездіяльність свідчить про підтримку головного фігуранта - колишнього президента Петра Порошенка. Портнов пообіцяв, що сам буде продовжувати боротися за те, щоб він в результаті відповів за свої злочини.

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