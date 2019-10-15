Платформа Бойка вимагає знизити тарифи на газ та опалення за рахунок прямого газового контракту з Росією

Опозиційна платформа – За життя вимагає термінового перегляду тарифів на газ та опалення, а також скасування торішньої постанови уряду про посилення правил отримання субсидій. Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін в зв'язку із майбутнім початком опалювального сезону, інформує персональний портал політика.

"Якщо не вжити екстрених заходів зараз, ситуація з боргами населення за газ і опалення на початку 2020 року стане критичною і призведе до колапсу всієї системи ЖКГ. За весну і літо українці погасили 17 мільярдів гривень боргів, але при цьому за станом на початок опалювального сезону заборгованість за житлово-комунальні послуги становить 52 мільярди гривень. І вона неминуче буде збільшуватися швидкими темпами, тому що уряд не зробив нічого, щоб знизити навантаження на українські сім'ї. Тому Опозиційна платформа – За життя вимагає від Кабміну терміново переглянути тарифи на газ та опалення, зокрема за рахунок укладення прямого газового контракту із Росією. Це дозволить знизити ціну на газ до 3,8-4 тис гривень за тисячу кубометрів. І відповідно знизити тарифи на газ та опалення для населення", – заявив Сергій Льовочкін.

"Крім того, необхідно скасувати прийняту в 2018 році постанову про посилення правил отримання субсидій, через яку кількість одержувачів знизилася майже вдвічі. Зараз вже навіть представники минулої влади кажуть, що постанова була занадто жорсткою, але новий Кабмін нічого не робить для її скасування", – додав він.

За словами політика, замість вирішення накопичених проблем уряд створює нові: хоча ціни на газ нижче торішніх, обговорюється питання підвищення тарифів на опалення. У той же час держава накопичила 19 млрд грн заборгованості перед місцевими бюджетами за компенсацію різниці у тарифах, що веде до ситуації, коли "Нафтогаз" може відмовитися постачати газ підприємствам теплокомуненерго.

"У списку боржників "Нафтогазу" вже сьогодні 74 підприємства теплокомуненерго майже по всій Україні. По суті, список регіонів, яким в найближчі тижні можуть не включити тепло або відключити його в будь-який момент в ході опалювального сезону. А якщо не змінити ситуацію з тарифоутворенням і субсидіями, до кінця року в цьому списку опиниться вся країна, яка ризикує перетворитися в один великий Алчевськ", – резюмував Сергій Льовочкін.