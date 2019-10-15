НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець

Дестимулювання експорту електроенергії призведе до посилення позицій Росії на українському енергоринку та кризи у вугільній галузі. Про це написав Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи проект рішення НКРЕКП щодо встановлення тарифу на передачу електроенергії лише для експортерів.

"Схоже, буде черговий крок до знищення вітчизняної енергетики. З матеріалів вчорашнього слухання в НКРЕКП дізнався – планується підтримка імпорту та пригнічення експорту електроенергії. Регулятор підтримав пропозицію НЕК "Укренерго", згідно з якою експортери електроенергії будуть сплачувати тариф на передачу, а імпортери не будуть", - написав Волинець.

На його думку, такі преференції на користь імпортерів електроенергії призведуть до зменшення виробництва струму вітчизняною генерацією та згортання інвестиційних програм в енергетиці, що вдарить по українській вугледобувній галузі.

"Це фактично додатковий податок не експорт електроенергії. Дестимулювання експорту електроенергії приведе до зменшення її виробництва в Україні. Розрахунки показують – приблизно на 6 млрд кВт-г. Будуть згорнуті інвестпрограми в енергетиці. За таких умов 3 млн т вітчизняного вугілля будуть не потрібні. Тобто, практично всі державні шахти закриються. Понад 31 тисяча гірників будуть викинуто на вулицю. Градус соціальної напруги в шахтарських регіонах перейде за критичну позначку. Шахтарі підуть на Київ з акціями протесту", - прогнозує Волинець.

Окрім того, це спричинить зниження податкових надходжень до держбюджету та зменшення надходження валюти, за розрахунками, на 300 млн євро на рік. "Звільнення імпорту електроенергії від сплати тарифу на передачу – це стимулювання імпорту. А збільшення імпорту – це додатковий відтік валюти з України", - зазначив Волинець.

На його думку, такий крок загрожує посиленням російського впливу на українському енергоринку, адже нині імпорт відбувається з Росії, що буде використано згодом Кремлем для тиску на Україну.

"Весь світ підтримує національний експорт та намагається стримувати імпорт… А ми свого виробника пригнічуємо. Проте даємо роботу енергетикам та шахтарям Росії, бо імпорт електроенергії йде з РФ, й зміцнюємо російський бюджет. Власними руками руйнують українську економіка та підсилюють економіку країни-агресора. Власними руками створюють умови, щоб Росія задіяла "енергетичну зброю" для політичного тиску на Україну", - написав Волинець.

Він наголосив, що таке рішення НКРЕКП є неприйнятним, та вимагає від Регулятора

діяти згідно з регламентом – оприлюднити зміни щодо умов експорту та імпорту електроенергії за встановленою регламентом процедурою, організувати відкрите обговорення регуляторного акту, дати можливість внести пропозиції та зауваження протягом місяця від дня оприлюднення проекту постанови.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець висловив думку, що проект рішення НКРЕКП щодо сплати тарифу на передачу НЕК "Укренерго" при експортно-імпортних операціях ставить імпортерів в привілейоване становище, та наголосив, що таким чином влада свідомо нищить вітчизняну генерацію.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який була пролобійована правка - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами авторів правки, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.