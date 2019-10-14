Село у Львівській області встановило пам'ятник Бандері з ініціативи священика

Село Нижннее (Самбірський район, Львівська область) 13 жовтня встановило пам'ятник лідерові Організації українських націоналістів в XX столітті Степану Бандері з ініціативи священика Михайла Гредиля.\r\nПро це йдеться в повідомленні колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n«Символічно, що в переддень свята захисника України в селі Нижнє Самбірського району відкрили пам'ятник Герою України Степану Бандері», - написав він.\r\nІніціатором встановлення пам'ятника виступив отець Михайло Греділь, який зумів залучити селян до спільної справи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПам'ятник встановлено на постаменті висотою понад 2 м.\r\nЙого спорудили у дворі, де колись мешкав дід священика, якого засудили за зв'язки з Бандерою.\r\nІнші подробиці не повідомляються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники Бандері на честь 100-річчя Західно-Української народної республіки (ЗУНР) у Львові.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПам'ятник Бандері у Львові був відкритий у жовтні 2007 року.