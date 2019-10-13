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  • Українська делегація провела ряд важливих зустрічей на полях Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні, - Клочко
13 жовтня 2019, неділя, 15:45 11
Політика 2019-10-13T16:28:01+03:00
Українські Новини
Українська делегація провела ряд важливих зустрічей на полях Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні, - Клочко

Українська делегація провела ряд важливих зустрічей на полях Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні, - Клочко

Фото: Facebook/Андрей Клочко
Фото: Facebook/Андрей Клочко

Делегація Верховної Ради України кілька днів поспіль працює на полях 65-ї Парламентської асамблеї НАТО. Про деталі зустрічей і результати роботи українських парламентарів на сторінці у Facebook повідомляє народний депутат, Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

"У таких важливих заходах, як Парламентська асамблея НАТО, беруть участь десятки впливових політиків провідних країн Світу. То ж використовуємо кожну хвилину, щоб провести хоч короткі, але змістовні зустрічі, встановити дружні контакти та домовитися про співпрацю", - написав він.

Андрій Клочко виступив на засіданні Комітету з економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО під час розгляду проекту резолюції "Північно-американський та європейський підходи до цифрових ринків та кібербезпеки», де в тому числі обговорювалося створення єдиного простору цифрової безпеки.

Також, за словами Клочко, делегація українських парламентарів вже провела зустрічі із депутатами, членами групи дружби з Україною Майклом Кетелом Феллоном, Джоном Гроганом, Джоном Віттінгдейлом. Також відбулася зустріч з членами парламентської делегації НАТО від Литовської Республіки - Головою Комітету у європейських справах, екс-Прем'єр-міністром Литовської Республіки Ґедімінасом Кіркіласом та депутатом Литовского сейму Аусрін Армонайте.

"У Верховній Раді України - у нас різні погляди на багато питань. Однак, на міжнародній арені - ми однодумці. Всім складом Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО - відстоюємо інтереси України!", - написав Андрій Клочко.

Як відомо, у Лондоні з 11 по 14 жовтня триває засідання ювілейної 65-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

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