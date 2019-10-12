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12 жовтня 2019, субота, 22:01 10
Америка 2019-10-13T00:00:02+03:00
Українські Новини
США призупинили випуск криптовалюти Telegram

США призупинили випуск криптовалюти Telegram

Криптовалюта. Фото: pixabay
Криптовалюта. Фото: pixabay

В Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомили про накладення тимчасової заборони на два офшори, які як передбачається проводять незареєстроване первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном. Про це повідомляє "Meduza"

Мова йде про компанії Павла Дурова Telegram Group Inc. та її "доньку" TON Issuer Inc. За словами комісії, з січня 2018 року вони залучили від інвесторів понад 1,7 мільярда доларів на створення блокчейн-платформи TON c криптовалютою Gram.

Повідомляється, що офшори вже продали близько 2,9 мільярда токенів Gram 171 покупцеві по всьому світу (в тому числі більше мільярда Gram 39 покупцям в США). У позові SEC говориться, що Telegram зобов'язався запустити блокчейн-платформу до 31 жовтня 2019 року.

У скарзі комісії відзначили, що творці TON не зареєстрували продаж і подальше поводження криптовалюти Gram, що є порушенням положень американського Закону про цінні папери від 1933 року.

В Telegram поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше криптовалюті Bitcoin напророкували падіння до нуля в 2019 році.

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