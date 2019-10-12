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  • Вчені виявили древні ферми майя за допомогою лазерного сканування
12 жовтня 2019, субота, 21:36 5
Життя 2019-10-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
Вчені виявили древні ферми майя за допомогою лазерного сканування

Вчені виявили древні ферми майя за допомогою лазерного сканування

Ліс. Фото: pixabay
Ліс. Фото: pixabay

Вчені виявили в тропічних лісах Белізу докази існування великої мережі древніх фермерських угідь майя, які налічують тисячі років. Для досліджень використовували лазерне сканування з борту літака, щоб заглянути під густе листя, пише "ТһеБабель" з посиланням на NBC News.

Дослідження проводились понад 20 разів в цій частині Центральної Америки. Результати показують, як древня цивілізація майя, яка досягла свого піку розвитку близько 250-900 роках н. е., адаптувала методи ведення сільського господарства під час екологічних проблем.

Землі використовували для вирощування кукурудзи, гарбуза, бобів і авокадо, швидше за все, після посухи, яка почалась 1800 років тому, що змусило фермерів майя розширювати сільське господарство і піти з сухих схилів регіону на низинні водно-болотні угіддя.

"Наявні дані свідчать про те, що поля водно-болотних угідь організовували ще 2000 років тому. Якщо нагір'я було сухе, ми припустили, що це буде природне місце для розвитку стійкої культури", — розповів провідний автор статті про знахідку Тім Біч.

Для нового дослідження вчені використовували технологію дистанційного зондування, яка включає в себе відображення лазерних імпульсів від поверхонь для вимірювання їх контурів. Протягом двох днів на початку липня 2016 року літак, що пролітав на висоті менше 650 м над землею, сканував ділянка тропічного лісу площею 260 кв. км з допомогою більш 6,5 млрд лазерних імпульсів.


Як повідомляли Українські Новини, археологи знайшли стародавню ритуальну печеру майя з величезною кількістю артефактів.

Раніше дослідження показали, що цивілізація майя використовувала шоколад замість грошей.

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