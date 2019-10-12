Співачка Гайтана зізналася, що кілька років вживала наркотики

Відома співачка Гайтана, яка представляла Україну на "Євробаченні" у 2012 році, зізналася, що два роки регулярно вживала наркотики. Про це вона розповіла в ефірі програми "Життя відомих людей" на 1+1, передає "Страна".\r\nЗа її словами, через невдалий виступ на пісенному конкурсі, де їй дісталося всього лише 15-е місце, у неї почалася депресія. Поганий настрій посилив проблеми у стосунках з екс-продюсером Едуардом Клімом. Після чого Гайтана підсіла на наркотики.\r\nЗірка зізналася, що дуже часто курила марихуану. Протягом двох років її день починався і закінчувався курінням трави.\r\n"Я просто зрозуміла, що починаю палити по кілька разів на день, щоб втекти від себе. Від реальності", - сказала співачка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕдуард Клим знав, в якому стані знаходиться Гайтана, але не міг допомогти, оскільки сам був не в кращій формі. Як розповіла співачка, вони були двома хворими людьми, які заражали один одного.\r\n"Я розуміла, що вмираю. І поки я курила, я не могла прийняти рішення і залишити ці відносини", - поділилася Гайтана.\r\nВ 2016 році їй вдалося подолати залежність від наркотиків і розірвати відносини з Климом. Відновлювалася вона в Конго, де живе її батько.\r\nЗараз Гайтана одружена з саунд-продюсером Олександром Смартом. Пара виховує спільну доньку - дворічну Сапфір-Ніколь.Як повідомляли "Українські Новини", у березні співачка Гайтана відзначила 40-річчя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n