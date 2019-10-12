Відео дня: бігун з Кенії увійшов в історію, пробігши 42 км менше ніж за дві години

34-річний бігун з Кенії Еліуд Кіпчоґе встановив історичний рекорд у Відні, подолавши 42,2 км менше ніж за дві години, - за 1 годину 59 хвилин 40 секунд.\r\nПро це повідомляє The Guardian, публікуючи відповідне відео на каналі Guardian Sport.\r\n\r\nКіпчоґе під час марафону біг без суперників і з допомогою пейсмейкерів - бігунів, які задають темп під час забігу. Попереду їхало авто, яке також задавало темп для встановлення рекорду і проектувало лінію.\r\n"Це був найкращий момент мого життя", - сказав Кіпчоґе про момент, коли він побачив фінішну межу. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСпортсмен розповів, що відчував великий тиск, але отримав багато підбадьорливих закликів зі всього світу. Зокрема, йому зателефонував зі словами підтримки президент Кенії Ухуру Кеніата.\r\nКіпчоґе зазначив, що період між його пробудженням о 4:50 ранку і початком марафону, запланованим на 8:15, став найважчим у його житті, а все те, що було після, нагадало спортсмену "блаженну порожнечу". За його словами, вже на першому кілометрі забігу він відчув, що досягне своєї мети.\r\nКіпчоґе і раніше був відомий як видатний спортсмен, завдяки чотирьом перемогам на лондонському марафоні. На підготовку до історичного марафону у Відні у нього пішло чотири місяці, а снідав він у цей ранок вівсянкою.\r\nТренер Кіпчоґе Патрік Санг висловив упевненість, що в майбутньому хтось обов'язково захоче спробувати побити цей рекорд, але історія вже створена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Таїланді учасниця марафону пробігла 30 км з цуценям на руках. Раніше на Берлінському марафоні кенієць встановив новий світовий рекорд.\r\nКрім того, італійський спортсмен виграв Венеціанський марафон, оскільки його суперники побігли не туди.