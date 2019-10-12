Відео дня: бігун з Кенії увійшов в історію, пробігши 42 км менше ніж за дві години

34-річний бігун з Кенії Еліуд Кіпчоґе встановив історичний рекорд у Відні, подолавши 42,2 км менше ніж за дві години, - за 1 годину 59 хвилин 40 секунд.

Про це повідомляє The Guardian, публікуючи відповідне відео на каналі Guardian Sport.

Кіпчоґе під час марафону біг без суперників і з допомогою пейсмейкерів - бігунів, які задають темп під час забігу. Попереду їхало авто, яке також задавало темп для встановлення рекорду і проектувало лінію.

"Це був найкращий момент мого життя", - сказав Кіпчоґе про момент, коли він побачив фінішну межу.

Спортсмен розповів, що відчував великий тиск, але отримав багато підбадьорливих закликів зі всього світу. Зокрема, йому зателефонував зі словами підтримки президент Кенії Ухуру Кеніата.

Кіпчоґе зазначив, що період між його пробудженням о 4:50 ранку і початком марафону, запланованим на 8:15, став найважчим у його житті, а все те, що було після, нагадало спортсмену "блаженну порожнечу". За його словами, вже на першому кілометрі забігу він відчув, що досягне своєї мети.

Кіпчоґе і раніше був відомий як видатний спортсмен, завдяки чотирьом перемогам на лондонському марафоні. На підготовку до історичного марафону у Відні у нього пішло чотири місяці, а снідав він у цей ранок вівсянкою.

Тренер Кіпчоґе Патрік Санг висловив упевненість, що в майбутньому хтось обов'язково захоче спробувати побити цей рекорд, але історія вже створена.

Як повідомляли Українські Новини, в Таїланді учасниця марафону пробігла 30 км з цуценям на руках. Раніше на Берлінському марафоні кенієць встановив новий світовий рекорд.

Крім того, італійський спортсмен виграв Венеціанський марафон, оскільки його суперники побігли не туди.