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12 жовтня 2019, субота, 15:53 328
Економіка 2019-10-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

ДТЕК.
ДТЕК.

Інформація НКРЕКП про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, ДТЕК наполягає на об'єктивному розслідуванні із залученням європейських експертів. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє "Обозреватель".

"11 жовтня, на сайті НКРЕКП була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону", - йдеться в заяві.

ДТЕК вимагає від НКРЕКП оприлюднити на сайті Регулятора моніторинг ринку, на який вони посилаються. А також залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.

"Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятору. Вважаємо за необхідне для НКРЕКП також звернутися до румунського і угорського регуляторів для об'єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину в Бурштинському острові", - підкреслили в компанії.

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