Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

Інформація НКРЕКП про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, ДТЕК наполягає на об'єктивному розслідуванні із залученням європейських експертів. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє "Обозреватель".\r\n\r\n\r\n"11 жовтня, на сайті НКРЕКП була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону", - йдеться в заяві.\r\nДТЕК вимагає від НКРЕКП оприлюднити на сайті Регулятора моніторинг ринку, на який вони посилаються. А також залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.\r\n"Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятору. Вважаємо за необхідне для НКРЕКП також звернутися до румунського і угорського регуляторів для об'єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину в Бурштинському острові", - підкреслили в компанії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n