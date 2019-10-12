Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК

"11 жовтня, на сайті НКРЕКП була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону", - йдеться в заяві.

ДТЕК вимагає від НКРЕКП оприлюднити на сайті Регулятора моніторинг ринку, на який вони посилаються. А також залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.

"Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятору. Вважаємо за необхідне для НКРЕКП також звернутися до румунського і угорського регуляторів для об'єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину в Бурштинському острові", - підкреслили в компанії.