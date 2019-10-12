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  • Портнов дав Рябошапці 1 робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень
12 жовтня 2019, субота, 15:26 14
Політика 2019-10-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Портнов дав Рябошапці 1 робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень

Портнов дав Рябошапці 1 робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень

Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов дав генеральному прокурору Руслану Рябошапці один робочий день на звільнення керівника слідчої групи Генпрокуратури, яка безуспішно займалася справою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, Юрія Кривобока.

Про це Портнов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Генеральний прокурор, повістку Олені Лукаш виписав Ваш співробітник Кривобок. Він відомий тим, що вкрав і відмив 154 млн грн, десятки земельних ділянок та об'єктів нерухомості. У Google можете знайти про це замітку від 2016 року", - написав Портнов.

Так, екс-перший заступник голови АП дав генпрокурору один робочий день на звільнення Кривобока за легалізацію злочинних доходів і тиждень на вручення йому підозри.

Як повідомляли Українські Новини, слідчий у справі Лукаш задекларував 154 млн доходів.

Також вищий спецсуд зобов'язав ГПУ спростувати привласнення екс-міністром юстиції Лукаш держкоштів, а рада ЄС зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва, і продовжив проти Віктора Януковича.

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