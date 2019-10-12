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12 жовтня 2019, субота, 14:22 8
Силові структури 2019-10-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Димінський може уникнути покарання: прокуратуру зобов'язали розглянути питання закриття справи

Димінський може уникнути покарання: прокуратуру зобов'язали розглянути питання закриття справи

Петро Димінський. Фото: narodna-pravda.ua
Петро Димінський. Фото: narodna-pravda.ua

Галицький районний суд Львова зобов'язав прокуратуру розглянути клопотання захисту бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського, підозрюваного в причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, про закриття кримінального провадження.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Адвокат бізнесмена повідомив суду, що 17 вересня прокуратура Львівської області відмовилася закрити справу.

Він вважає це рішення незаконним і просить суд зобов'язати прокуратуру закрити кримінальне провадження.

Захист Димінського впевнений, що в цій справі немає складу злочину.

Суд частково став на бік захисту, зазначивши, що прокуратура не мотивувала належним чином свою відмову в закритті справи, а саме, не вказала інформацію про строки розслідування.

З огляду на це, в кінці вересня суд зобов'язав прокуратуру повторно розглянути клопотання захисту про закриття кримінального провадження і винести по ньому мотивоване рішення.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, Головне управління Нацполіції у Львівській області призупинило розслідування кримінального провадження проти бізнесмена Димінського у зв'язку з його розшуком.

В 2018 році Інтерпол відмовився оголосити його в міжнародний розшук.

Димінський підозрюється у скоєнні дорожно-транспортної пригоди у Львівській області 18 серпня 2017 року, в результаті якої загинула жінка.

Раніше за підозрою в скоєнні ДТП був заарештований охоронець бізнесмена Андрій Борщ, але потім було встановлено, що він не знаходився за кермом автомобіля і обмовив себе.

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