Димінський може уникнути покарання: прокуратуру зобов'язали розглянути питання закриття справи

Галицький районний суд Львова зобов'язав прокуратуру розглянути клопотання захисту бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського, підозрюваного в причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, про закриття кримінального провадження.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nАдвокат бізнесмена повідомив суду, що 17 вересня прокуратура Львівської області відмовилася закрити справу.\r\nВін вважає це рішення незаконним і просить суд зобов'язати прокуратуру закрити кримінальне провадження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗахист Димінського впевнений, що в цій справі немає складу злочину.\r\nСуд частково став на бік захисту, зазначивши, що прокуратура не мотивувала належним чином свою відмову в закритті справи, а саме, не вказала інформацію про строки розслідування.\r\nЗ огляду на це, в кінці вересня суд зобов'язав прокуратуру повторно розглянути клопотання захисту про закриття кримінального провадження і винести по ньому мотивоване рішення.\r\nРішення суду оскарженню не підлягає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Головне управління Нацполіції у Львівській області призупинило розслідування кримінального провадження проти бізнесмена Димінського у зв'язку з його розшуком.\r\nВ 2018 році Інтерпол відмовився оголосити його в міжнародний розшук.\r\nДимінський підозрюється у скоєнні дорожно-транспортної пригоди у Львівській області 18 серпня 2017 року, в результаті якої загинула жінка.\r\nРаніше за підозрою в скоєнні ДТП був заарештований охоронець бізнесмена Андрій Борщ, але потім було встановлено, що він не знаходився за кермом автомобіля і обмовив себе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n