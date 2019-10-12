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  • Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - ЗМІ
12 жовтня 2019, субота, 14:09 226
Економіка 2019-10-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - ЗМІ

Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - ЗМІ

Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне. Це призведе до втрати довіри з боку потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів, на участь яких розраховує Уряд у своїй програмі. Реприватизація – вкрай негативний сигнал для світового інвестиційного співтовариства, котре сьогодні прискіпливо спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні, застерігає у своєму дослідженні видання "Дзеркало тижня".

Без участі приватного капіталу підняти національну економіку на даний час не можливо. Саме тому у програмі Уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підґрунтя. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати. З іншого – іноземний капітал цікавиться Україною.

"Зараз на порозі в Україну стоїть ціла армія …інвесторів, готових вкладати… Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, яка формується, зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для найамбітніших проектів,- наголошується в матеріалі.— Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економіками - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів".

В той же час Україна ризикує залишитись без багатомільярдних інвестицій, якщо буде продовжуватись тема реприватизації найбільших підприємств – "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не лише наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд та 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує видання.

Для того, щоб інвестори наважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, під час якої очікується продаж понад 1000 великих та малих державних підприємств, відбулася, варто надсилати бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови щодо можливої реприватизації "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними та шкодять, підкреслює автор матеріалу.

"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому саме держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнеса підприємство, яке перед цим сама ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років",- акцентується у дослідженні.

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