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12 жовтня 2019, субота, 13:23 289
Політика 2019-10-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Світові тютюнові компанії заговорили про можливе закриття виробництва в Україні, - ЗМІ

Світові тютюнові компанії заговорили про можливе закриття виробництва в Україні, - ЗМІ

Світові тютюнові компанії "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобакко Україна", JTI і "Імперіал Тобакко", які погрожують державі скороченням виробництва та можливим закриттям фабрик в Україні через запровадження фіксованої маржі для оптових і роздрібних торговців сигаретами можуть піти на закриття українських заводів. Про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня".

Якщо оцінювати світові масштаби бізнесу кожної з цих корпорацій, кількість офісів в інших країнах і виробничі потужності, Україна вже не виглядає таким привабливим місцем для ведення бізнесу, враховуючи умови, які створює уряд, - йдеться в матеріалі.

Такі зміни законодавства, на думку автора, насамперед свідчать про те, що держава не намагається побудувати здорові взаємовідносини навіть із найбільшими платниками податків країни, які щорічно платять до держбюджету понад 50 млрд грн податків і забезпечують майже 400 млн дол. експортної виручки.

Внаслідок таких змін законодавства з урахуванням  уже запланованого підвищення акцизу вартість сигарет для споживача зросте в середньому на 40% вже з січня 2020 року. Причому частина додатково заплачених грошей не піде до держбюджету, а осяде в кишенях посередників, - йдеться у статті.

Головним лобістом такої правки називають асоціацію "Спеціалізована торгівля", на лист якої посилаються автори ініціативи депутати від "СН" О.Дубинський та О.Юрченко. засновниками якої є компанії, що займаються оптовими та роздрібними продажами тютюнових виробів.

"Усі компанії пов'язані з Олександром Сухомлином, у минулому міністром економіки в уряді Азарова та власником Львівської тютюнової фабрики. До речі, на її роботі внесена поправка ніяк не позначиться, оскільки ця фабрика сама собі і виробник, і дистриб'ютор", - йдеться в матеріалі. 

Такі зміни законодавства призведуть до зростання нелегального ринку сигарет, зменшення надходжень до бюджету від тютюнових  компаній та закриття підприємств, - резюмує автор.
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