Через схеми Коломойського на "Центренерго" втрати держави перевищили півмільярда гривень, - Корольчук

Через корупційні схеми Коломойського держкомпанія "Центренерго" втратила півмільярда гривень. Про це написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву компанії "Центренерго" що з листопада вона продаватиме 90% виробленої електроенергії на ринку "на добу наперед".

Експерт звернув увагу, що "Центренерго" за останні місяці стрімко наростила виробництво електроенергії. Зокрема, за повідомленням компанії, у жовтні буде вироблено на 71% більше ніж у липні 2019 року. За словами Корольчука, збільшення ще більш вражає, якщо порівнювати жовтень 2018 до жовтня 2019 – за цей період виробництво зросло в 1,5 рази. І не випадково це зростання відбулось в той час, коли компанія постачала електроенергію підприємствам бізнесмена Ігоря Коломойського за заниженими тарифами.

"Зростання почалося саме з липня 2019 року, коли електроенергія почала по прямих договорах "тікати" на адресу: Нікопольського феросплавного заводу, запорізького феросплавного заводу, Дніпроазоту, Покровського та Марганецького ГОКів та вже відомої нам як піонер в імпорті російської електроенергії Юнайтед Енерджи", - написав Корольчук.

Експерт зазначає, що ці чотири місяці "Центренерго" продавала всю електроенергію по двостороннім договорам. "Коломойський отримував електроенергію на 25-60 коп. за кВт-г дешевше ніж Центренерго мало змогу продавати її на РДН", - пояснює експерт та наводить графік цін на електроенергію за цей період на ринку.

За словами експерта, за 4 місяці "Центренерго" максимально збільшило виробництво електроенергії для того, щоб дешево продавати її одному олігарху. І внаслідок цього, за попередніми оцінками втрати сягнули понад 500 млн. грн.

Корольчук вважає, що рішення "Центренерго" з листопада продавати 90% своєї електроенергії на ринку "на добу наперед" пов’язано лише з тим, що Коломойський тепер отримує дешеву російську електроенергію і доводити до банкрутства держкомпанію йому нині недоцільно.

"Чому ж Центренерго йде таки на РДН з листопада? Бо у Коломойського вже є імпорт із Росії, який з 1 жовтня рівним графіком ллється на адресу єдиного постачальника Юнайтед Енерджи. Тож далі "вбивати" Центренерго в частині заниження вартості електроенергії у Коломойського поки що сенсу нема", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.

Низка експертів заявляла, що Ігор Коломойський повністю контролює держкомпанію "Центренерго" і запровадив там корупційні схеми, внаслідок яких розкрадаються держкошти, а сама компанія штучно доводиться до банкрутства.