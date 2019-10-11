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11 жовтня 2019, пʼятниця, 18:34 20
Суспільство 2019-10-11T19:19:59+03:00
Українські Новини
В Україні будуть масово закривати в'язниці, - Мін'юст

В Україні будуть масово закривати в'язниці, - Мін'юст

В Україні збираються закрити близько третини тюрьм і побудувати нові - як у Норвегії. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, пише Радіо Свобода.

За його словами, відомство планує відійти від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.

"Позбавляти волі повинні лише невелика кількість людей, дуже обмежена. Тому що це, по-перше, неефективно, по-друге, дуже дорого. Людина, яка виходить з місць позбавлення волі, а він не пристосований до життя, і скоює злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію", - вважає міністр.

За даними Мін'юсту, зараз в Україні більше ста в'язниць. Третину з них планується закрити і продати земельні ділянки, а вирученими коштами покрити базові витрати для будівництва нових закладів. Точних прогнозів Малюська не дає, однак припускає, що, якщо починати роботу над втіленням проекту в 2020 році, Україні знадобиться іноземне фінансування, щоб побудувати нові місця утримання ув'язнених.

Онпривел у приклад досвід країн Європи, де до правопорушників застосовують покарання у вигляді програми корекції, часткову ізоляцію або обмеження пересування з допомогою електронного браслета.

"Ключова реформа, яку ми задумали - ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того щоб побудувати кілька в'язниць за зразком тієї ж Норвегії, сучасні, зручні, ефективні в'язниці, які використовують небагато енергії, енергоефективні, де дійсно можна було б реально працювати з ув'язненими, які потребують ізоляції", - зазначив він.

А от раніше Мін'юст виступав за створення коворкінгу для молоді замість Лук'янівського СІЗО.

2 лютого 2017 року Мін'юст розпочав інвестиційний конкурс з будівництва нового СІЗО замість Лук'янівського.
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