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11 жовтня 2019, пʼятниця, 18:07 290
Бізнес 2019-10-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
Україна порушила принципи вільного ринку, прийнявши скандальну поправку до законопроекту №1049, – гендиректор

Україна порушила принципи вільного ринку, прийнявши скандальну поправку до законопроекту №1049, – гендиректор ВАТ-Україна

Поправка до законопроекту №1049 щодо державного регулювання торговельної націнки на тютюнові вироби повертає Україну до СРСР 70-х років минулого століття - заявив генеральний директор групи "Брітіш Американ Тобакко Україна" Саймон Уелфорд на пресс-конференції в Києві.

Прийнятий в цілому законопроект №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є позитивним і має на меті допомогти бізнесу зменшити час на сплату податків.

Але за день до винесення на голосування законопроекту у другому читанні - без будь-якого обговорення із громадськістю і бізнесом - група депутатів ініційовала до нього зміни, що встановлюють фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

Редакція законопроекту, яка була проголосована у першому читанні, взагалі не містила норм щодо встановлення торгових націнок або регулювання тютюнової індустрії. Внесення такої поправки є прямим порушенням Регламенту Верховної Ради, зокрема статті 116.

За словами Саймона Уелфорда, прийнята пропозиція є порушенням концепції вільного ринку та прямим втручанням у цінову політику бізнесу. Зазначена норма порушує право на свободу підприємництва, ціноутворення та шкодить здоровій конкуренції на ринку.

Як зазначили інвестори на прес-конференції, у той час як новий Уряд декларує слідування принципам вільної економіки та дерегуляції ринку, у парламенті без обговорення із бізнесом приймаються ініціативи, які ставлять під загрозу статус України як країни з ринковою економікою.

Інвестори наголосили, що зазначена норма не обговорювалась із бізнес-спільнотою та приймалась всупереч процедурам, що діють у демократичних країнах. Жодного аналізу впливу на бізнес і дежравні доходи не було проведено, думкою експертів ніхто не цікавився.

"Такий підхід більше нагадує планову економіку радянських часів, коли держава нав'язує регулювання без будь-якого двостороннього діалогу із суспільством" - заявили на прес-конференції іноземні інвестори.
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