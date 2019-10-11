Гонконгська компанія хоче інвестувати в ідеї українського першокурсника

Гонконгська компанія Virtual Global Design and Construction Limited підписала договір з першокурсником фізико-технічного факультету КПІ їм. Сікорського, бронзовим призером Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук Назаром Поночовим про наміри інвестиції та надання підтримки.\r\nПро це йдеться в повідомленні Київської МАН.\r\nКомпанія має намір підтримати розроблений молодим ученим програмне забезпечення Harmix, яке самостійно підбирає музику до відео, або навпаки відео до аудиодорожке за допомогою системи штучного інтелекту.\r\nЗ цим проектом Поночев на початку 2019 року став фіналістом конкурсу POLYTECO Україна 2018-2019 і призером міжнародного науково-технічного конкурсу Intel ISEF, який проходив у травні в Фінікс (Арізона, США).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки р. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.\r\nОсновним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальним напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.