Гонконгська компанія хоче інвестувати в ідеї українського першокурсника

Гонконгська компанія Virtual Global Design and Construction Limited підписала договір з першокурсником фізико-технічного факультету КПІ їм. Сікорського, бронзовим призером Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук Назаром Поночовим про наміри інвестиції та надання підтримки.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.

Компанія має намір підтримати розроблений молодим ученим програмне забезпечення Harmix, яке самостійно підбирає музику до відео, або навпаки відео до аудиодорожке за допомогою системи штучного інтелекту.

З цим проектом Поночев на початку 2019 року став фіналістом конкурсу POLYTECO Україна 2018-2019 і призером міжнародного науково-технічного конкурсу Intel ISEF, який проходив у травні в Фінікс (Арізона, США).

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки р. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальним напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.