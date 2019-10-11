НААУ закликає Зеленського виключити екс-міністра юстиції Оніщука з Робочої групи з питань судової влади

Національна асоціація адвокатів України закликала Президента Володимира Зеленського виключити Миколу Оніщука зі складу Робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя через заяви щодо реформи адвокатури.

Відповідне звернення скерувала до Офісу Глави держави, йдеться в повідомленні прес-служби НААУ.

У документі йдеться, що 9 жовтня 2019 року в ефірі телеканалу "Право-ТБ" Микола Оніщук анонсував плани очолюваної ним Робочої групи розробити нову редакцію закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та подання Президентом України відповідного законопроекту до Верховної Ради. При цьому, Миколою Оніщуком було зроблено дискредитуючі заяви про діяльність адвокатури в Україні та дано упереджені оцінки позиції НААУ.

"Вважаємо, що своїми публічними коментарями пан Оніщук засвідчив неповагу до самоврядного інституту адвокатури України, нерозуміння ключових принципів його діяльності та ігнорування міжнародних стандартів, які передбачають залучення адвокатури до процесу розробки змін до профільного законодавства. Своїми упередженими оцінками голова Робочої групи уже спричинив репутаційну шкоду інституту адвокатури та дискредитував консультативно-дорадчий орган, до складу якого включений", - підкреслено у звернені.

Адвокатська спільнота наголосила, що Голова Робочої групи у складі Комісії з правової реформи фактично прямо засвідчив наміри лобіювати законопроект №9055, який був поданий п’ятим Президентом України Петром Порошенко, та внаслідок активного спротиву адвокатської спільноти не був прийнятий у Верховній Раді.

"Така публічна позиція пана Оніщука засвідчує його непрофесійні упереджені підходи і лобістські наміри. Очевидно, що таку позицію сформовано досвідом роботи пана Оніщука у складі Конституційної комісії при Президентові України та участю в діяльності Ради з питань судової реформи, яка під координацією заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова у напівтаємний спосіб розробила і схвалила скандальний законопроект №9055. Все це унеможливлює його подальшу участь у розробці реформи адвокатури, яка б відповідала принципам пріоритетності прав і свобод людини і громадянина та враховувала міжнародні зобов'язання України і демократичні стандарти організації самоврядного інституту адвокатури", - йдеться у зверненні.

НААУ нагадала, що попередня спроба реформи адвокатури в 2016-2018 роках шляхом прийняття законопроекту №9055 викликала публічну критику адвокатської спільноти і була негативно оцінена не лише адвокатурою, але і найбільш авторитетними правозахисними організаціями як така, що обмежить можливості захисту конституційних прав громадян. Будь-які ініціативи з реанімації цього законопроекту матимуть негативні наслідки і не можуть бути прийнятними в контексті зусиль нової влади з удосконалити систему правосуддя в Україні.

Враховуючи наміри Президента України провести реальну судову реформу, про що він заявив на прес-марафоні 10 жовтня 2019 року, адвокатська спільнота сподівається, що на їхнє звернення буде відповідна реакція і справедливе рішення.

Нагадаємо, раніше НААУ вимагала від Оніщука спростування упереджених оцінок ролі адвокатури в реформуванні профільного законодавства.

Микола Оніщук був призначений ректором Національної школи суддів в листопаді 2013 року рішенням ВККСУ, склад якої люструвати після Майдану.

У 2011 Янукович ввів до складу комісії з питань запобігання катуванням екс-міністра юстиції Оніщука.