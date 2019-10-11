Льовочкіна хоче більше залучати дівчат для прийняття рішень в країні

11 жовтня 2019 року у Верховній Раді України вдруге пройшли заходи з нагоди Міжнародного дня дівчат, організованого кампанією Girl2Leader Ukraine. Посол Girl2Leader в Україні, народний депутат Юлія Льовочкіна відзначила, що головна місія кампанії - мотивувати дівчат активно долучатися до процесів прийняття рішень в країні, інформує портал girl2leader.org.ua.

"Наша мета залучити якомога більше дівчат до прийняття рішень, допомогти вам долучитися до великої кількості заходів, щоб ви змогли реалізувати себе", - підкреслила Юлія Льовочкіна.

Народний депутат зазначила, що сьогодні до Верховної Ради прийшло 40 дівчат, які перемогли у національному відборі (було подано понад 400 заявок з усієї України, умовою було написання соціального проекту або презентація одного дня дівчинки-лідера). Переможниці віком від 14 до 23 років і представляють 23 регіони України.

"Я переконана в тому, що наше щастя-в наших руках, і що активна позиція сьогодні - це вклад у ваше майбутнє і не тільки ваше, але і українського суспільства і української жінки", - наголосила посол Girl2Leader.

Спікерами кампанії 2019 року стали:

-посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен,

-Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, -народний депутат України Неллі Яковлєва,

-актриса і поетеса Олена Курта.

Представляючи спікерів, Юлія Львочкіна зазначила, що це жінки, які представляють різні сфери діяльності, в яких учасниці проекту з часом зможуть себе реалізувати.

Нагадаємо, у 2018 році переможниці національного відбору Girl2Leader відвідали круглий стіл в українському парламенті, а надалі - отримали можливості стажування у Верховній Раді України та участі в інших проектах.

Довідка. Всесвітня кампанія Girl2Leader діє під егідою міжнародної неурядової організації Women Political Leaders Global Forum. Глобальний форум WPL - це об’єднання жінок з більшості країн світу, що займають вищі державні посади та беруть активну участь у процесах прийняття рішень. Зокрема, серед учасників WPL - Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович, Президент Литви Далі Грібаускайте (2009-2019), Президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека (2014-2019), Прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, Прем’єр-міністр Ісландії Катрин Якобсдоттір та інші.

Щороку 11 жовтня, у Всесвітній День дівчат, у національних парламентах країн-учасниць кампанії Girl2Leader та Європарламенті відбуваються заходи для дівчат-лідерів.