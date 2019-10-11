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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:54 9
Суспільство 2019-10-11T14:45:02+03:00
Українські Новини
Обмежать рух і не запустять феєрверки: як Київ святкуватиме Новий рік-2020

Обмежать рух і не запустять феєрверки: як Київ святкуватиме Новий рік-2020

Новий рік. Фото: pixabay
Новий рік. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація схвалила організацію компанією "Глобал-Декор" (Global decor) новорічних та різдвяних свят в Києві з 14 грудня до 19 січня 2020 року.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1769 від 3 жовтня, передають Українські Новини.

Святкові заходи відбуватимуться на Софійській площі та Володимирському проїзді з 14 грудня до 12 січня, Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного - з 14 грудня до 19 січня.

В районі святкових локацій, з урахуванням монтажу і демонтажу конструкцій із 25 листопада до 26 січня 2020 буде обмежено рух транспорту. У ніч на 1 січня буде організовано цілодобову роботу фунікулера.

На території проведення святкових заходів чергуватимуть бригади швидкої допомоги та пожежно-рятувальна техніка.

Організатор має дотримуватися рішення Київради від 2014 року про заборону проведення заходів та видовищ із використанням піротехнічних виробів. Global decor з 2014 року займається виробництвом дизайнерських різдвяних прикрас, садового декору, гідроконтейнерів для рослин, фігур зі склопластику.

Власником компанії є Станіслав Добруцький.

Раніше Українські Новини писали, як не витратити все під час передноворічної "гарячки" та не стати жертвою шахраїв.

Також "країну північного сяйва" у Києві розібрали 14 січня. 7 січня у Києві на Софійській пройшли масові гуляння з колядками і ходою звіздарів.

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