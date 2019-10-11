Обмежать рух і не запустять феєрверки: як Київ святкуватиме Новий рік-2020

Київська міська державна адміністрація схвалила організацію компанією "Глобал-Декор" (Global decor) новорічних та різдвяних свят в Києві з 14 грудня до 19 січня 2020 року.\r\nПро це йдеться в розпорядженні КМДА № 1769 від 3 жовтня, передають Українські Новини.\r\nСвяткові заходи відбуватимуться на Софійській площі та Володимирському проїзді з 14 грудня до 12 січня, Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного - з 14 грудня до 19 січня.\r\nВ районі святкових локацій, з урахуванням монтажу і демонтажу конструкцій із 25 листопада до 26 січня 2020 буде обмежено рух транспорту. У ніч на 1 січня буде організовано цілодобову роботу фунікулера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа території проведення святкових заходів чергуватимуть бригади швидкої допомоги та пожежно-рятувальна техніка.\r\nОрганізатор має дотримуватися рішення Київради від 2014 року про заборону проведення заходів та видовищ із використанням піротехнічних виробів. Global decor з 2014 року займається виробництвом дизайнерських різдвяних прикрас, садового декору, гідроконтейнерів для рослин, фігур зі склопластику.\r\nВласником компанії є Станіслав Добруцький.\r\nРаніше Українські Новини писали, як не витратити все під час передноворічної "гарячки" та не стати жертвою шахраїв.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож "країну північного сяйва" у Києві розібрали 14 січня. 7 січня у Києві на Софійській пройшли масові гуляння з колядками і ходою звіздарів.